CHP lideri Özel: Taksim'i 1 Mayıs'a açın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Özel ilk olarak, İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye geçen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nu kürsüye davet ederek parti rozeti taktı, “Hoş geldiniz” dedi.

Ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, DİSK’in İstanbul 1 Mayıs’ını Taksim Meydanı’nda kutlama talebine değindi.

“Anayasa’ya uymak, AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına, bağlayıcılığına uymakla olur” diyen Özel, 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’ndan kutlanmasına ilişkin yargı kararlarına dikkat çekti:

“Yargı, Taksim 1 Mayıs’ta açık olsun derken, hala Taksim’i 1 Mayıs’ta kapalı tutmak bir kompleksten, bir evhamdan, boşa bir kaygıdan başka bir şey değil. Siz Taksim Meydanını egemenliğinizin bayrağı görürseniz, oraya insanların çıkmasını size karşı bir şey sanırsanız, zaten siz aslında egemen değil, muktedir değilsiniz demektir.”

“Ben kefilim, orada olacağım”

“Buradan çağrım, özgüvenle, işçilere inanarak, güvenerek Taksim’i 1 Mayıs’a açın” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kontrol noktalarında polisin yanında DİSK, üzerimize düşerse CHP, birer görevlisiyle içeriye bir tek 1 Mayıs dışı pankart sokmayarak, orayı karnaval, şölen, kutlama, bayrama yakışan, kanlı 1 Mayısların yası ve matemine yakışan şekilde kutlanmasına izin vermek, 1 Mayıs’ın salimen Taksim’de kutlanmasını sağlamak bugünkü iktidarın kendi için yapabileceği en doğru iştir. Yasaklarsanız, engellerseniz, gaz sıkarsanız o zaman belki o gün, o meydanın işçilere, emekçilere açılmasını bir başka 1 Mayıs’a bırakırsınız. Ama o 1 Mayıs’ta artık siz olmazsınız. Çünkü bittiniz, tükendiniz demektir.”

Özel ayrıca, “Ben kefilim. Orada olacağım. İşçilerle birlikte bir kişinin burnu kanamadan 1 Mayıs’ın kutlanmasına ve o meydanın boşalmasına kefaleti ben koyuyorum” dedi ve 1 Mayıs’ta Taksim’in kazanılmasının ülkenin yeni iklimine hizmet edeceğini kaydetti.

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“Hasta tutuklular konusunda görev yürütmede”

2012 yılında Türkiye’deki 250’ye yakın cezaevine 370 ziyaret gerçekleştirerek hasta tutuklu ve hükümlüler raporu hazırladıklarını hatırlatan CHP lideri Özel, konuya ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini belirtti:

“Hangi görüşten olursa olsun hasta tutuklu ve hükümlülerde, demokratlar, güçlü demokrasileri, siyasetçileri hastanın ve hükümlünün siyasi görüşüne, partisine, kimliğine kördür. Ona kör olmadan, sadece insan ve hasta gözüyle bakmadan yapılan her şey, en büyük hak ihlalidir. O yüzden önce araştırma komisyonunu önerelim. Meclis’e getirelim. Konuşalım. Konuşmadan önce diğer partilerle gruplar arası diyalog çerçevesinde görüşelim. Böyle bir komisyonun kurulmasını talep edelim. Kurmazsa partimiz kursun, raporu güncellesin. Bir siyaset üstü bir şekilde, tüm siyasi partileri hasta tutuklu ve hükümlüler konusunda duyarlılığa ve işbirliğine davet ediyoruz. Ancak Çetin Doğan, tutuklu komutanlar, Makbule Özer gibi kişilerin bu komisyonu bekleyebilecek ne vakti, ne dayanacak takati vardır. Orada görevin kimde olduğu ve nasıl icra edileceğini hepimiz biliyoruz. Görev yürütmededir.”

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“Tuzluca’da pusu ve tuzak”

“Iğdır Tuzluca’da daha önce de başka belediye başkanlarına yapılan bir hukuksuzluk CHP’ye uygulandı” diyen CHP lideri Özel, seçimi kazanmasına rağmen CHP’li Cemal Kurnaz’a ‘seçilme yeterliliği olmadığı’ gerekçesiyle mazbata verilmemesine tepki gösterdi.

Mazbatanın Kurnaz yerine AKP’li adaya verildiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

“Tam pusu ve tuzak. Bu hukuksuzluk akıl alır gibi değil. Mazbatayı alan kişi de nasıl oluyorsa arkadaşlar kendinizi yerine koyun. Seçime girmiş, ikinci olmuş. Başka bir parti seçilmiş, bana ver diye itiraz ediyor, ikinciye mazbata veriliyorlar. Bu ikincinin mazbatasını alan kişiye de partisine de derhal bu haksızlığı durdurmak, istifa etmek ve seçimlerin yenilenmesini sağlamak gerekir. Ben CHP böyle bir mazbata alsa, alana derim nasıl yaptın bunu derim. Ama birileri içlerine sindiriyorlar. Akıl alır gibi değil. Biz CHP olarak 31 Mart yerel seçimlerindeki sonuçlardan sonra o günden bugüne durmadan milletimizin karşısındayız.”

(VC)