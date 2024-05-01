CHP lideri Özel Saraçhane'de: Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane'ye gitti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de alanda.

Özel basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum.

"Saraçhane'deki topluluklar sonuç alan topluluklar oldu. Onların dediği oldu. Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır.

"Emek örgütleri Saraçhane'ye çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü buraya çağırdık. Elbette hedef Taksim Meydanı'dır çünkü 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı'dır."

"AYM herkes için bağlayıcıdır"

Özel, Özgür Çelik'in elinde tuttuğu 2023 Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Mahkeme kararı 2023 yılına ait, Anayasa Mahkemesi kararıdır. 2023 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi kararının başında da Türk Milleti'ne diye yazar.

"'Taksim anlamlı bir meydandır, o gün isteyen herkes orada bulunabilmelidir. Yasaklamak bir düşünceyi yasaklamaktır' diyor.

"Anayasa Mahkemesi herkes için bağlayıcıdır. Bu vakitten sonra yasak demek kanunsuz emirdir, anayasa suçudur."

"Sizin egemenliğiniz polis kuvvetine dayanıyor"

Özgür ayrıca şunları söyledi:

"Tedirgin iktidarlar özgüvensiz iktidarlardır. Bugün yaşananlar iktidarın özgüvensizliğini, Türkiye'de demokrasinin eksikliğini gösteriyor. Çok sayıda sendikanın omuz omuza toplanmış olması ve Taksim'e yürümek istemesi önemli.

"Taksim tam olarak özgür olana dek mücadeleyi sürdüreceğiz. Birileri Taksim'i kendilerinin egemenlik sancağı olarak görüyor. Polisle Taksim'i koruyorsanız sizin egemenliğiniz polis kuvvetine dayanıyordur.

"İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile buradayız. Sendikalarla emekçilerin bayramını kutlayacağız."

"Saraçhane zorluklarla mücadelenin simgesi oldu"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları kaydetti:

"Saraçhane zorluklarla mücadelenin simgesi oldu. Bazen demokrasiye, bazen özgürlüklere, bazen hukuksuzluğa müdahalenin simgesi oldu. Muhtemelen bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu. Saraçhane böyle özel bir konuma evrildi."

(AÖ)