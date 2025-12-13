CHP lideri Özel: Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenledikleri mitingler kapsamında bugün Kayseri’deydi.

Kitlesel katılımla gerçekleşen mitingde CHP lideri Özel’in yaptığı konuşmada 2026 bütçesi, asgari ücret, gelir dağılımı ve ‘kara düzen’ eleştirisi’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası ve seçim çağrısı başlıkları öne çıktı.

“Milleti görmemeye ant içmiş bir bütçe”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) devam eden 2026 bütçe görüşmelerine dikkat çeken Özel, şunları kaydetti:

“İlk günden 2,7 trilyon lira açık veren, 16 bin 800 lira sefalet maaşı veren ve emekliyi görmeyen, 22 bin lira asgari ücretle açlık sınırının altında emekçiyi ezen ve onun sesini duymayan, çiftçiyi, esnafı, gençleri görmeyen, duymayan bir bütçe getirmişler. Milletin bütçe hakkını elinden alıp, bir avuç zengine bütçe yapmaya, onların vergilerini affetmeye, onlara teşvik vermeye ama milleti görmemeye ant içmiş bir bütçe var. O gün dedim ki ‘Eğer bu bütçe böyleyse, milleti görmüyorsa, sokağı duymuyorsa ve insanların beklentilerini karşılamıyorsa, yani millet Meclis’te değilse, Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır.”

BÜTÇE TARTIŞMALARI Özgür Özel: "Bütçeyi silahlara, savaşa, harcamak yerine Kürtün de Türkün de ortak geleceği için harcayalım"

“Tam 75’inci kez bu otobüsün üstündeyim”

CHP lideri Özel, Kayseri’nin 75. mitingleri olduğuna dikkat çekerek, miting öncesi parti afişlerinin zabıta ekipleri tarafından toplatılmasına tepki gösterdi:

“Değil 75, 750 sefer olsa bu haksızlık durmadan durmayacağım. Duydum ki sizi üzmüşler. Duydum ki bu eylemin afişlerini, bu partinin afişlerini, benim ve Ekrem Başkan’ın fotoğraflarını indirmişler. Hiç üzülmeyin, onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Hiç üzülmeyin, afişleri toplayanlar müjde veriyorlar size. Çünkü afiş toplayanın seçim kazandığını gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Kayseri’de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek. Dün afişimizi toplatanlara sesleniyorum: Neden korkuyorsunuz? Boşuna endişe ediyorsunuz. Siz bizim gücümüzle, afiş toplatarak baş edemezsiniz. Korkmayın, bu meydana bakın ve cesareti görün.”

“Asgari ücret 39 bin lira olmalı”

CHP lideri Özel konuşmasında, 2026 asgari ücret görüşmelerine de değinerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi:

“Asgari ücrete zam yapılacak, beyefendi çıkmış diyor ki, işverenlere, ‘Elinizi korkak alıştırmayın. Kefenin cebi yok’ diyor. Bu yaptığı büyük bir riyakarlıktır, büyük bir sahtekarlıktır. Bu devirde sen asgari ücreti şu para yapacaksın da işveren tutup üstünü verecek. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. Bunun için işverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmeli.”

Özel, “Asgari ücret Tayyip Bey’in niyet ettiği gibi 27 - 28 bin lira değil; 39 bin lira olmalı. Veren için 29, alan için 39 olmalı” dedi.

“Kara Düzen Anonim Şirketi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi ‘şirket gibi’ yönettiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirketin adını biliyor musunuz? KADAŞ. Nedir KADAŞ? Kara Düzen Anonim Şirketi. AK Parti’nin kara düzeni. İşte bu kara düzen anonim şirketinde bakın rakama; memleketin en zengin yüzde 20’si memleketteki servetin yüzde 90’ını cebine koyuyor. Geriye kalan herkese yüzde 10’u kalıyor. AK Parti’nin kara düzeninde servetin bölüşümü bu şekildedir. AK Parti’nin kara düzeninde birileri açken, birileri toktur.”

CHP lideri Özel, “Türkiye’nin bütün demokratlarıyla biz bu işi başaracağız. Bu kara düzeni yıkacağız” dedi.

“Düşman hukuku uygulanıyor”

“Aylardır beklediğimiz iddianame, iki hafta önce kabul edildi, dün tensip zaptı çıktı” diyerek İBB iddianamesine değinen Özel, şunları kaydetti:

“Tensiple 102 kişinin tutuklu olduğu davada, dokuz ay sonra tensiple ‘102’sinin de tutukluluğuna devam’ demek ‘Ben düşman hukuku uyguluyorum’ demek. ‘Ben bunları insan değil, düşman görüyorum’ demek. ‘Benim vicdanım yok, benim gözüm döndü, her şeyi göze aldım’ demek. Buradan sarayın yargı kolları başkanına da ona bu talimatı verenlere de söylüyorum ki sen her şeyi göze aldıysan ben de her şeyi göze aldım. Hodri meydan. Sanıyorlar ki susacağız, sanıyorlar ki pısacağız, geri çekileceğiz. Ben açıkça söylüyorum; hiçbirimiz bir adım geri atmayız. Bir kelime eksik konuşmayız. Bir santim eğilmeyiz.”

Erdoğan’ın ‘canlı yayın’ çağrısı

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Diyorum ki ‘Biz arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem Başkanımıza güveniyoruz. Eğer sen de savcına güveniyorsan canlı yayına gelin. Duruşmaları canlı verin” dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hodri meydan.’ Sayın Bahçeli’nin kabul ettiği canlı yayına ‘Münasip olur’ diyen Erdoğan’a sesleniyorum: Ne oldu? ‘Ahtapot’ dedin, kafası koptu. ‘Ahtapot’ dedin, kolları boştu. Ne oldu? Dedin ki ‘Her türlü kanıt hazır, hepsinin içi boştu. Şimdi buradan, iddianameden memnun olmayan Erdoğan’a söylüyorum: Ya o AK Toroslar çetesini dağıtacaksın. Ya da bu millet hesabını sandıkta sorunca şaşırmayacaksın.”

“Pabuç bırakmayacağız”

Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının ‘Meşe’ adlı gizli tanığın ifadeleri üzerine tutuklandığını söyleyen Özel, iddianamede bu isme yer verilmediğini, iddianamede geçen ‘İlke’ adlı gizli tanığın da ifadelerinden vazgeçtiğini belirtti.

CHP lideri, tensip zaptında yargılama süresi için 12,5 yıl öngörülmesini ise “kanıtsızlığa” işaret eden bir durum olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu:

“Evet, ben ispatlayamayacağım ama ben majestelerinin, ben beyefendinin savcısıyım. O yüzden ağırdan alacağım, 12,5 yıl bu işi sürdüreceğim, 12,5 yılda kim öle kim kala. Benim marifetimle bu rejimin iktidarını sürdüreceğim, ben bunların Cumhurbaşkanı adayını içeriden çıkarmayacağım.’ Bakın AK Parti’nin kadın kolları var, eyvallah yarışırız. Gençlik kolları var, AK Gençlik diyorlar. Çıksınlar bizim gençlerin karşısına, yarışırız. Ana kademesi var, yarışırız. Ama devletin savcısından, yargı kolları başkanı yapmak, yargının gücüyle elindeki polis, jandarma, istihbarat gücüyle hapse koyup infaz koruma memurunun emeğiyle bir ülkenin geleceği ile oynayamazsın. İşte o zaman karşında Kayseri’yi bulacaksın. Bu milleti bulacaksın. Buna pabuç bırakmayacağız.”

AİHM İÇTİHATLARINA MEYDAN OKUYAN "TENSİP" "İBB Davası" için gün verildi: 9 Mart 2026, saat 10.00"

“Gizli tanık ‘vicdanım hiç rahat değil’ diyor”

“Değerli Kayserililer, şimdi buradan bütün Türkiye’ye yeni bir bilgi, bunların nasıl döküldüğünün ispatı” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hani ilk başta üç gizli tanıkla çıktılar, Meşe patladı İlke geldi. İlke vazgeçti 10 - 12 tane daha gizli tanık dizmişler. Bakın o gizli tanıklardan Ahmet Taşçı aynen şöyle söylüyor, dilekçe verdi, yeni verdi. ‘Beyanda bulunmamı savcılık istedi. Ama ben gördüklerimi değil; piyasadan duyduklarımı anlattım. Vicdanım hiç rahat değil. İfadelerimle birilerini tutuklamışlar. Kimsenin hakkına girmek istemem. Anlattıklarımı da yalan yanlış yazmışlar. Basına servis etmişler. Pişmanım, gizli tanıklıktan çekiliyorum.’ İşte size AK Parti’nin yargısı. Meşe’nin durumu ortada, İlke’nin durumu ortada, kendi kendine ilan etmiş, gizli tanık yaptıkları Ahmet Taşçı’nın durumu ortada. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak alnımız açık, başımız dik, TRT‘den veya bir kanaldan sabit isteyen bütün kanallardan canlı yayın istiyoruz.”

CHP: İmamoğlu’nun tüm davalarına müdahale var

“Ekrem İmamoğlu bu milletin adayıdır”

CHP lideri Özel, “Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel’in ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayıdır. Bu milletin adayıdır. Millet adayını dışarıda ve sandığı önünde istemektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kayseri’den sesleniyorum. ‘Ey Erdoğan, sen sen sen. Yoksan oğlun, o da ise damadın istediğin hangi bakanınsa o bakanın. Çıksınlar karşımıza. Biz buradayız, adayımız burada, sandık burada. Hodri meydan Erdoğan, hodri meydan. Kayseri’den meydan okuyoruz sana. Biz bu ülkeyi daha iyi yönetiriz. Biz bu ülkede herkesin yüzünü güldürürüz.”

(VC)