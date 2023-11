CHP lideri Özel: Erdoğan aklını başına topla

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım’daki 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda ilk konuşmasını yaptı.

“Bir kurultayı geride bıraktık. O kurultay kaybedeni olmayan bir kurultaydır” diyen Özel, CHP Kurultayı’nın sonunda oluşan Parti Meclisi’nin yaş ortalamasının 43 olduğunu, ayrıca “Türkiye siyasi tarihinde ilk kez ‘Gölge Kabine’ görevlendirmesi yaptıklarını” belirtti.

‘Gölge Kabine’deki CHP’li genel başkan yardımcılarının, mevcut kabinedeki 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısını takip etmek ve “etkin, yapıcı ve kararlı bir muhalefet izlemek üzere” görevlendirildiğini vurgulayan Özel, “Kabinemizi Erdoğan’ın kabinesiyle karşılaştıracak olursak, Erdoğan da 18 görevlendirme yaptı, 17’si erkek, 1’i kadın. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gölge kabinesinin 9’u kadın, 9’u erkek” dedi.

“Ömrümde gördüğüm en hadsiz darbe”

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararına rağmen halen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin şunları kaydetti:

“Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Ama önce alt mahkeme, sonra da dosyayı yolladığı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’ne kafa tuttu. Öyle bir kafa tuttu ki, içindeki kişiselleşmiş meseleler, tehditler, olmayacak ifadelerle bir karar yazdı. İnanamadık. Kararda, Meclis Başkanı Kurtulmuş’a kafa tutmak, ayar vermek, hizaya çekmek var. Kararda küstahlık var, milli iradeyi tanımazlık var. Biz Meclis’i özel bir gündeme soktuk. Şu ana kadar gelen durumdan uçaktaki açıklamalarıyla beraber anlaşıldı ki, Tayyip Erdoğan, Yargıtay’ın kararına verdiği destekle, bu Anayasa’ya karşı suçu, bu kalkışmayı, bir siyasi partinin genel başkanı yapıyorsa, bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. Biz her darbede bedel ödemiş, işkencelerden geçmiş, genel başkanları hapis yatmış bir partiyiz. 15 Temmuz gecesi Meclis kürsüsünden ‘Darbe kimden gelirse gelsin karşısındayız’ demiş, sabaha kadar beklemiş ve o gün demokrasinin arkasında durmuş birisi olarak söylüyorum. Bundan sonra Tayyip Erdoğan’a karşı biri darbeye kalkışırsa yine biz onun yanında gerekirse tankın üstünde oluruz ama bu darbe girişiminde Tayyip Erdoğan’a meydanı bırakmayız, ona dar ederiz. Haddini bilsin.”

“Bindiğin dalı kesiyorsun”

Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığını hatırlatan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfen, “Sen gücünü Anayasa’dan alıyorsun, yetkini Anayasa’dan alıyorsun. Sen bindiğin dalı kesiyorsun” dedi.

CHP lideri Özel, Meclis’teki nöbet eylemini sürdürdüklerini belirterek “Yeni bir eylem kararına kadar nöbetimiz devam edecek. Anayasa’nın bir maddesine karşı çıkan, kendi varlığını, kendi meşruiyetini inkâr eder. Erdoğan, aklını başına topla, bindiğin dalı kesme” dedi.

“Erdoğan ile mücadele etmeye devam edeceğim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa değişikliği için gerekli Meclis çoğunluğuna sahip olmadığına dikkat çeken Özel, “Çıkmış, Anayasa değişikliği yapalım diyor. Vallahi Sayın Erdoğan, sen de Anayasa’yı değiştirecek sayı yok” dedi.

CHP lideri Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özgür Özel’de, CHP’de de seninle birlikte Anayasa Mahkemesi’ni güçsüzleştirecek, kararlarına uymamayı keyfileştirecek, anayasayı hiçleştirecek bir işbirliğine gidecek göz yok” dedi. Seninle birlikte Anayasa’yı çiğnemeye kalkarsam, gözüm çıksın kardeşim, gözüm çıksın. Gidip kapılarını çalacağız diyor. Bir şeyi anlaması lazım. Anayasalar bugün yapılan durdukça güçlenen, uygulandıkça olgunlaşan aşkın zamanlı önemli metinlerdir. Anayasa, herkes için yapılır. Her doğana yapılır. Her doğan çocuk için yapılır. Bu anayasa, her doğana değil Erdoğan’a yapıldığı için şu anda kriz üretmektedir. Çünkü birisini hem bir partinin başı, hem de devletin başı yapmaktadır. Bu anayasa her doğanın değil Erdoğan’ın anayasasıdır. Bu anayasa böyle olduğu için Erdoğan, ‘Ben hakem rolü üstleneceğim’ dediğinde herkes şaşırtmaktadır. Bir derbi maçında iki takımdan birinin başkanı, ‘Ben maçı hakem olarak yöneteceğim’ derse buna kim inanır. Biz her doğan için bir anayasa yapıp, bu devleti güçlü bir Parlamentoyla yönetilmesini karara bağlayana kadar, Erdoğan Anayasası’nın eksiklerini söylemeye, Erdoğan ile mücadele etmeye devam edeceğim.”

“Emeğin yanındayız”

DİSK’in İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşü takip ettiklerini ve 17 Kasım Cuma günü Ankara’ya vardıklarında onlarla beraber Ulus’a kadar yürüyeceklerini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayaklarına yeni ayaklar eklenecekler, yeni yollarla taşınacak ayaklarımız, yeni kulaklar işitmeye başlayacak söylediklerimizi, çok olacağız sonunda ve değiştireceğiz bu ülkenin kaderini, değiştireceğiz. Bundan sonra emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. Kadınla erkek karşı karşıya gelmişse kadının yanındayız. Haklıyla haksız karşı karşıya gelmişse haklının yanındayız. Güçlüyle zayıf karşı karşıya gelmişse zayıfın yanındayız. Taraf olacağız, yanlarında olacağız, arkalarında olacağız.”

