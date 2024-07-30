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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 10:10
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CHP lideri Özel'den 'ölüm yasası'na tepki: "AYM'ye götüreceğiz"

Özel, “CHP’li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'Sen bu işi çözemezsin, çözemezsen ceza alırsın, gel katliam yap' çağrısına elbette direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sokaktaki hayvanların toplatılmasını ve öldürülmesini öngören kanun teklifinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı.

“Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Genel Kurulu’nda AKP-MHP oylarıyla kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Özel, “Öncelikle teklifin açıkça Anayasa'ya aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. O yüzden Anayasa Mahkemesi ile ilgili süreci hep birlikte değerlendireceğiz” dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarımız çalışacaklar. Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli ve özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı.

Hepsini birden değerlendirip Anayasa Mahkemesi'ne kanunu götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız.

Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor. Burada bundan vazgeçmelerini ümit ediyoruz.”

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“Belediyelerimiz üzerine düşeni yapacak”

Özel ayrıca, CHP’li belediyelerin sokaktaki hayvanlara yönelik ‘katliam’ talimatına uymayacağını belirterek şöyle konuştu:

“CHP’li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'Sen bu işi çözemezsin, çözemezsen ceza alırsın, gel katliam yap' çağrısına elbette direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız.

Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil.

Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yaşama anlayışı sorumludur. Ama bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceklerdir.”

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(VC)

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