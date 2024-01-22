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Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 17:51
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 17:55
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CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'DEM Parti' yanıtı

Özel, “Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Parti’yle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'DEM Parti' yanıtı
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP’li vekil Kamer Genç’in ölüm yıldönümünde Dersim’in Nazımiye ilçesinde düzenlenen anma programına katıldıktan sonra il merkezine geldi.

Moğultay Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Özel, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP-DEM Parti görüşmesine ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Özel, “Randevu istediler, verdik geldiler, görüştük. Seçimlerini yaptılar, tebrik ettik, hayırlısı olsun ziyaretine gittik. Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Parti’yle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ocak’ta Yalova’da yapılan AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’ndaki konuşmasında “Bay Kemal’i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP’nin başına Özgür Efendi’yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu” ifadelerini kullanmıştı.

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(VC)

Seçim 2024 yerel seçimler CHP Recep Tayyip Erdoğan özgür özel dem parti
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