CHP Lideri Özel: Bizimle Anayasa değiştiremeyeceksin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına uymaması ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, “Erdoğan'ın başına geçtiği bu darbe girişimine direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz” dedi; Meclis'te parti grubuyla başlattıkları oturma eylemine devam edeceklerini duyurdu.

Durumu “devlet krizi” olarak nitelendiren Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da rahatsızlık duyduğunu ancak yapması gerekeni Meclis adına yerine getirmediğini savundu.

Özgür Özel ayrıca şunları söyledi:

Filistin

“13 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti. Yüzde 70'i çocuk ve kadın. Hepimizin gözünün önünde elektrikleri kesilen bir hastanede çocuklar çığlık atarak hayatını kaybetti. Bugün yapılması gereken, timsah gözyaşları yerine Filistin'e sahip çıkmaktır. İlk fırsatta insani yardımların ulaşmasını sağlamak, soruna dikkat çekmek için Filistin'e gideceğiz. Bunun için girişimlerde bulunuyoruz.

Can Atalay kararı

Yargıtay'ın kararı birkaç yere birden had bildiriyor. Bir, Hatay seçmenine karşı bir meydan okuma var. Mesele devamında Can Atalay krizini çok aşıyor. AYM'ye diyor ki, ben Anayasa'yı tanımam. Meclis'e diyor ki, ben altıyüzünüzü de takmam. Meclis Başkanı'na 'karar aldım, neden okumuyorsun' diye ayar veriyor. Numan Kurtulmuş da rahatsızlık duyuyor ama bu noktada yapması gerekenleri Meclis adına yapmıyor.

Tarafsız bir Meclis Başkanlığı görevi için yola çıkmıştı. Yaşanan mesele, bir mahkemenin ve ona cesaret veren parti genel başkanının anayasayı tanımama krizidir, mesele bir devlet krizidir. Mesele, anayasanın bir sayfasını tanımayayım yarın ses çıkmazsa meclisi de tanımamanın, anayasasız bir düzeni dayatmanın, meclisi tanımamamın, belki seçimleri bile yapmamanın hesabı içinde olan bir darbe girişine direnip direnmeme meselesidir.

CHP, Erdoğan'ın başına geçtiği bu darbe girişimine direnmeye karar verdi. Grubumuz toplandı, ikinci bir karara kadar bu mücadelemiz Meclis'te sürecek. İktidarın korkusuyla bazı merkez medya ve yandaş kanallar gözlerini kapamış durumdalar. Erdoğan'ın karşısında bu darbeye direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz.

Emekli maaşları

Erdoğan seçildiğinde ekmek 5 lira, bugün ekmek 7 lira. Erdoğan seçildiği gün asgari ücret 2 bin 280 ekmek alıyordu, bugün 1620 ekmek alıyordu. Seçimden bu yana asgari ücretli 652 ekmek kaybetti. En düşük emekli maaşı 7,5. Haziran’da 1500 ekmek alıyordu, şimdi 1071. 429 ekmek çaldılar emeklinin maaşından.

Bu sene asgari ücret görüşmeleri de emekli aylığı görüşmeleri de o kadar kolay geçmeyecek. Emekliyi de emekçiyi de karınca gibi ezdirmeyeceğiz.

Hrant Dink suikastı

Hrant Dink'in katledilmesinin Türkiye'de yarattığı büyük travmayı 16 yıl sonra bir kez daha yaşadık. Bir çocuktan katil yaratan derin güçler, bir güvercin katilini serbest bıraktılar. Gözümüzün içine baka baka 'muhalefet toparlanacağız diyorsunuz, hep birlikte olacağız diyorsunuz, bundan sonra meydanlarda olacağız, hak arayacağız diyorsunuz. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz, biz buradayız' dediler. 'Biz icap ettiğinde katilimize de sahip çıkarız' diyorlar. Biz buradayız! Siz katilinize sahip çıkıyorsanız, biz namuslu insanlar, iyi insanlar birbirimize de bu ülkeye de sahip çıkacağız, size teslim olmayacağız.

Anayasa değişikliği

Geçen günlerde Erdoğan, 50+1 şartının değişmesi isabetli olur, yanlış işler yapılıyor, diyor. MHP'nin yanlış bir yol olduğu, onunla birlikte olmanın bir hata olduğu, MHP'nin sırtında kambur olduğunu açıkça ifade ediyor. Hep birlikte susuldu, beklendi ki Devlet Bey buna ne diyecek... Devlet Bey, 'eksiklikleri olabilir ama taviz verilemez, ama cumhurbaşkanımız ile aramızı da kimse açamaz' dedi.

Bizim CHP olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil. Sayın Erdoğan, sen ne değiştireceksin bilmiyorum, sistem mi değiştireceksin, ortak mı, ittifak mı değiştireceksin, rahmetli Erbakan'a attığın kazıkta olduğu gibi gömlek mi değiştireceksin. Ne değiştirirsen değiştir emin ol bizimle birlikte Anayasa değiştiremeyeceksin.” (AS)