CHP'li Yavuzyılmaz: Murat Kurum İliç'i patlamaya hazır bomba haline getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold’a ait Çöpler Altın Madeni sahasında 13 Şubat’ta yaşanan göçükle ilgili hazırladığı raporu açıkladı.

Göçük altında kalan dokuz işçinin hâlâ kurtarılamadığını hatırlatan Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç altın madeninde yaşanan felaket doğal afet değildir. Bu felaket siyanür içerikli tonlarca liç malzemesi içeren yapay bir dağın kaymasıdır. Yığın liç sahasının yüksekliği 200 metrenin üzerindedir. Bu berbat bir dünya rekorudur. Yığın liç sahasının bu yüksekliğe çıkmasının en önemli sorumlularının başında dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum geliyor. Göçük altında dokuz insanımız kaldı. AKP arama kurtarma çalışmalarını eline yüzüne bulaştırdı” dedi.

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"İlk dört fazın kapasitesi 58 milyon ton"

Yavuzyılmaz, maden sahasındaki ikinci kapasite artışına ve birçok yanlış uygulamaya dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’un imza attığını söyledi ve şöyle devam etti:

Anagold şirketinin yüzde 80'i ABD ve Kanada borsalarında işlem gören SSR Mining ve yüzde 20'si AKP'ye yakınlığıyla bilinen Çalık grubuna bağlı Lidya madenciliktir. Aynı liç sahasına başka bir ruhsat sahasından oksitli cevherileri getirip yığma yapan bir şirket daha vardır. Bu şirketin adı da Kartaltepe Madencilik'tir. Yani kayma yaşanan yığın liç sahasında bir değil, iki şirketin üretim baskısı vardır.

Murat Kurum'un imzaladığı ÇED raporuyla maden sahası patlamaya hazır bir bomba haline gelmiştir. Dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'un onayıyla liç sahasının 5'inci ve 6'ıncı fazları inşa edilmediği halde inşa edilmiş gibi gösterilerek sahanın kapasitesi kağıt üzerinde 85.3 milyon tona çıkarılmıştır. Oysa kullanımda olan ilk dört fazın kapasitesi 58 milyon tondur.

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"Denetimsizlik nedeniyle yıkıldı"

Kartaltepe Madencilik'in ikinci kapasite araştırı nihai ÇED raporuna göre; 2021 Ekim ayında dolmuş durumdadır. Yani son iki yıldır bu liç sahasına fazla yükleme yapılmaktadır. Bu aşırı yükleme her iki şirket tarafından yapılmış, bakanlıklar süreci doğru düzgün denetlememiş, sonuçta kapasite fazlası üretim ve denetimsizlik nedeniyle yığın liç sahası yıkılmıştır.

Erzincan İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası; İşletmenin çevre izninin ve lisansının iptal edilmesine rağmen, Enerji Bakanlığının Anagold’a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik.”

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(RT)