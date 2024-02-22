CHP'li Yavuzyılmaz: Anagold'un altından geçen Munzur fay hattı haritadan silindi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentinin resmi fay haritasından silindiğini duyurdu.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün 2013 ve 2023 yıllarına ait Resmi Diri Fay Haritalarını sosyal medya hesabından paylaşan Yavuzyılmaz "Yaparsa AK Parti yapar. MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok!"

Öte yandan MTA'nın 19 Şubat 2023'te güncellediği diri fay hattı haritasına göre; "birinci derece deprem riski taşıyan iller" arasında Erzincan ve Dersim de yer alıyor.

MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde

MTA'dan 6 Şubat deprem raporu | 351 noktada zeminde sıvılaşma var

MTA diri fay haritasına ulaşmak için TIKLAYIN

(RT)