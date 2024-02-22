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Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 11:01
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 11:23
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CHP'li Yavuzyılmaz: Anagold'un altından geçen Munzur fay hattı haritadan silindi

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, MTA'nın Erzincan İliç'teki maden ocağından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini, haritadan sildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
CHP'li Yavuzyılmaz: Anagold'un altından geçen Munzur fay hattı haritadan silindi
*Fotoğraf: AA-arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentinin resmi fay haritasından silindiğini duyurdu.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün 2013 ve 2023 yıllarına ait Resmi Diri Fay Haritalarını sosyal medya hesabından paylaşan Yavuzyılmaz "Yaparsa AK Parti yapar. MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok!"

Öte yandan MTA'nın 19 Şubat 2023'te güncellediği diri fay hattı haritasına göre; "birinci derece deprem riski taşıyan iller" arasında  Erzincan ve Dersim de yer alıyor. 
MTA diri fay haritasını güncelledi | 45 il ve 110 ilçe fay üstünde
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MTA'dan 6 Şubat deprem raporu | 351 noktada zeminde sıvılaşma var
22 Nisan 2023

MTA diri fay haritasına ulaşmak için TIKLAYIN

(RT)

MTA MTA diri fay hattı Anagold Madencilik
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