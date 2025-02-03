CHP'li Utku Çakırözer'den basın özgürlüğü ihlali raporu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ocak ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, Ocak ayında gazeteciler 75 kez hakim karşısına çıktı. 19 gazeteci gözaltına alındı, 9 gazeteci tutuklandı.

Anadolu Ajansının Gazze'deki serbest kameramanı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti.

"Yapılan sadece gazetecilik faaliyetidir"

Çakırözer, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu:

Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş gazetecidir ve gazetecilik suç değildir! Yapılan sadece gazetecilik faaliyetidir. Suat Toktaş bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır. Ocak ayında da devam eden basın özgürlüğüne ve gazeteciliğe yönelik bu soruşturma ve tutuklamalar artık son bulmalıdır.

Rapora göre Ocak ayında basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlaller şöyle:

Hapsedilen gazeteciler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın açıklamasında dile getirdiği bilirkişiye cevap hakkı tanındığı için başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile Program Koordinatörü Kürşad Oğuz gözaltına alındı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PEHLİVAN VE OĞUZ SERBEST Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 7 gazeteci tutuklanırken, tarihçi ve Tele 1 program yapımcısı Dr. Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı.

X PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINDAYDI Dr. Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilen gazeteci Yüsra Batuhan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturma açılan gazeteciler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında belgelere dayanarak yazdığı haberler nedeniyle BirGün muhabiri Mustafa Bildircin hakkında soruşturma başlatıldı.

Sözcü TV muhabiri gazeteci Fırat Fıstık ile gazeteciler Şirin Payzın ve Barış Yarkadaş hakkında haber, yazı ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturmalar açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Rıza Akpolat'ın savcılık sürecinde Akın Gürlek'in adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" haberlerine yönelik soruşturma başlattı.

RTÜK’ten yangına yayın yasağı, haberciliğe para cezası

RTÜK 2025 ilk ayında da televizyon kanallarına ceza yağdırdı. 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'da çıkan yangınla ilgili ihmaller ile yangının sorumlularının açığa çıkarılması çağrıları yapılırken yapılan ilk iş RTÜK tarafından yayın yasağı getirilmesi oldu.

RTÜK YAYIN YASAĞINI GENİŞLETTİ Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı

Gazeteci Furkan Karabay haberi nedeniyle yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

Now TV, SZC ve Tele 1'e Kartalkaya otel yangını; Sözcü TV’ye RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik ifadeler ve Ana Haber bülteninde Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin ifadeler nedeniyle cezalar verildi.

RTÜK, Tele 1'e Ferdi Tayfur'a yönelik eleştiri; Now TV’ye Nun Eğitim ve Kültür Vakfı hakkındaki haber gerekçesiyle idari ve para cezaları yağdırdı.

Siber Güvenlik Kanununun geri çekilmesi çağrısı

Çakırözer, Siber Güvenlik Kanunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kanunun Siber Güvenlik Başkanlığı’na hakim onayı olmaksızın arama yapma, dijital materyallere el koyma ve veri toplama yetkisi verdiğine değinen Çakırözer, kanunun ifade ve basın özgürlüğünü tehdit ettiğini ve gazetecilerin görevlerini özgürce yapabilmesine engel oluşturduğunu ifade etti:

AKP iktidarı sansür yasasından sonra TBMM’ye getirdiği Siber Güvenlik Kanunu ile de gazeteciliği, basın özgürlüğünü cezalandırmayı görev edindi.

16 Ocak'ta TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan geçen Siber Güvenlik Kanunu, Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığına gerçek ve tüzel tüm kişiler yani yurttaşlar, sivil toplum, şirketler, belediyeler, üniversiteler ve yurttaşların tüm veri, bilgi ve log kayıtlarına sınırsız erişim, aktarım yetkisi veriyor. Teklif edilen kanun ile birlikte Siber Güvenlik Başkanlığına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ‘hakim onayı olmaksızın’ arama yapma, dijital materyallere el koyma ve veri toplama yetkisi tanınıyor. Kanun “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef almak amacıyla ‘veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturma" suçu ekliyor. Suçu işleyenlere de 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

Gazetecileri bekleyen yeni tehlike: Veri sızıntısı haberlerine hapis yolda

Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

(EC)