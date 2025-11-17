CHP'li Umut Akdoğan TRT önündeydi: Siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) önünde stüdyo kurdu ve basın açıklaması yaptı.

TRT Genel Müdürlüğü önünde, yapılan yayıncılığa tepki gösteren Umut Akdoğan, yetkililere seslenerek "Koskaca bir kurumu, koskaca TRT'yi bitirdiler. TRT'ye çağrımı yapıyorum. TRT siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa. TRT'nin siyah beyaz yaptığı dönemler bu dönemden daha iyi" çağrısı yaptı.

"Fişi söküp takmaya geldim"

Akdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben bugün fişi söküp geri takmaya geldim. Ben bugün tabir yerindeyse TRT'nin üstüne vurmaya geldim. Biz çocukken ne yapılıyordu. Televizyonda bir arıza varsa fiş çekilip geri takılıyordu ki çalışsın diye. Ben TRT'nin fişini söküp takmak istiyorum, ben TRT'nin üstüne vurmak istiyorum ki TRT çalışsın diye. Babamızın evinde dedemize küfrettirmeyeceğiz. Milletin sesi duyulsun diye kurulmuş televizyon milletin derdini anlatmıyor! Kamu yayıncılığı için kurulmuş kurum, saray yalancılığı yapıyor! TRT, siyah beyaz yayın yap onurlu yaşa.

"İnsaf, merhamet"

"Kanalı kuran, parayı veren millet ama yalanı duyan da millet. Bu yalan da şöyle bir şey var; ya aynı cümleleri farklı kişiler söylüyor ya da aynı cümleleri aynı kişiler söylüyor. TRT Haber'de bir program başlamış ve tam 42 hafta sürmüş. 22 haftası AKP'li siyasetçiler çıkmış. Kalan 20 hafta da diğer partilere mi bölüştürüldü? Hayır efendim. 42 haftanın 22 haftası AKP'liler çıkmış diğer haftalarda da AKP'ye yakın sendikacılar, akademisyenler çıkmış. İnsaf, merhamet!

TRT Genel Müdürüne seslendi

"Adem ahlaka, adaba uygun değil. Hiç değilse hukuka uygun olmasa da kanuna uygun olsun. Burada öyle bir yönetim anlayışı var ki buraya gelmeden önce konuştuğum RTÜK üyemizden aldığım bilgiyi söylüyorum. Bir RTÜK üyesi TRT Genel Müdüründen randevu ister de o korkak vermez mi? Olur da bir daha genel müdür atanamazsam diye... Atanama, onurunla yaşa kardeşim! TRT Genel Müdürüne soruyorum. Mutlaka izliyordur, iki gündür panikteler. Babadan torpilli gel otur. burada televizyonculuktan yetişmiş onlarca kişi TRT'den atılsın. İngiltere'de de BBC, Almanya'da da DW bu işi yapıyor. Adabı olan bunu yapmaz. Güney Kore'de devlet televizyonu başındaki kişi iki sene kalıyor. İki sene sonunda kar mı etmiş, zarar mı etmiş bakılıyor. Zarar edildiyse gidiyor. Bu kurumda ekmek elden su gölden... TRT gelirlerinin yüzde 70'inin vatandaş cebinden veriyor. Telefon alıyorsunuz, telsiz alıyorsunuz, kulak alıyorsunuz hepsinde buraya para veriyorsunuz. Aldığınız her şey de buraya para veriyorsunuz. Yüzde 70'i böyle toplandı. Yüzde 30'u da kamuya ait kurumların buraya verdiği reklamlardan. Buraya geçen sene 32 milyar para gelmiş! Verin 32 milyarı Hakkı abi de yönetir burayı, o da televizyon izliyor.

"Çizgi film kanalı dahil iktidar propagandası"

"CHP parasıyla bu kanala reklam veremedi! 17-25 aralık oldu bu ülkede... 15 Temmuz günü bu TRT'nin önüne gelen darbecilerin de Allah belasını versin, hukuk da cezasını versin. 17-25 Aralık adı altında darbe diye belgesel yayınladı burası! Kabahatinizle oturmuyorsunuz bir de yayın yapıyorsunuz. 128 milyar dolar nerede diye sorduk. Bu arkamda gördüğünüz milletin her vesileyle parasını alan kurum CHP'nin yalan stratejisi diye yayın yaptı. Sanane? Sen haberini ver o siyasetin işi! Çizgi film kanalı dahil iktidar propagandasına çalışıyor.

32 milyarlık bütçe

"TRT sitesine girip Özgür Özel yazıyorum. 88 sonuç bulundu. Kim Özel? Ana muhalefet lideri, partisini birinci yapmış bir lider. TRT'nin internet sitesinden çıkanları okuyorum... 'Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Türkiye böyle bir üslubu haketmiyor', Özel yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi, Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e, Burhanettin Duran'dan Özgür Özel'e... Özel ağzını açıp tek kelime etmemiş mi? Sürekli AKP'den, cumhurbaşkanından Özgür Özel'e... Aynı yere yazıyorum. Ekrem İmamoğlu. Kim İmamoğlu? Erdoğan'ın karşısındaki cumhurbaşkanı adayı... Ortağı MHP'ye bile yüzde 5 yer vermiş. Yerel seçimlerde 63 saat AKP'yi vermiş. 48 dakika bizi vermiş. bu vicdansa, izansa, merhametse, hakkaniyetse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu kanalın 32 milyar bütçesi var 2024 yılında! Son 20 yılda TRT, 12 milyar dolar... Türk parasıyla 500 milyar para toplamış. Bunun mala davara ne faydası var?"

(AB)