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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 17:56
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 18:06
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CHP'li üç genel başkandan ortak bildiri: Özel'in yanında dimdik durun

CHP'nin eski genel başkanları Öymen, Çetin ve Karayalçın, ortak yayınladıkları bildiri ile "Özel’in yanında dimdik duran bir tutum alma" çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'li üç genel başkandan ortak bildiri: Özel'in yanında dimdik durun
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, kurultay davası ekseninde başlayan tartışmalar sonrasında ortak bir bildiri yayınladı.

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Üç eski genel başkan, ortak açıklamasında "Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tümolasılıkları reddeden ve Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almasıdır" çağrısı yaptı.

"Bu engelleri mutlaka aşmalıyız"

Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın imzasıyla yayınlanan bildiri şöyle:

"Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur.

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Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye’de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız.

Özel'in yanında 'dik' durma çağrısı

Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

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Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır.

Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır. Yaşasın Cumhuriyet , Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Kılıçdaroglu CHP altan öymen Murat Karayalçın
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