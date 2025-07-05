CHP'li üç belediye başkanına gözaltı

Türkiye güne bir kez daha CHP'li belediyelere dönük operasyonlar ile başladı. Antalya, Adana ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanları gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına laınan Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

SONAR ANKETİ Baskılar CHP'yi durduramıyor | yüzde 36,2

Adana ve Adıyaman'da da operasyon

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Vekil başkan da gözaltında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Dokuz başkan tutuklu, dört başkan gözaltında

Arka arkaya gelen operasyonlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İzmir eski belediye başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

Manavgat, Antalya Büyükşehir, Adıyaman Büyükşehir ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları ise halen gözaltında.

(Mİ/HA)