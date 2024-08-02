CHP'li Tanal Instagram'a erişim yasağı kararını idare mahkemesine götürdü

Tanal sosyal medya hesabından "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram’a erişimin engellenmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 20. İdare Mahkemesi’nde dava açtı[ğını]" duyurdu.

Mahmut Tanal, BTK kararının "keyfi ve hukuka aykırı" olduğunu ileri sürdü. "Anayasa'nın 2., 26.. ve 28. ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesine aykırı" olduğunu iddia ettiği BTK kararının "'engellenmesi' için biz de gerekeni yaptık!" diyen Tanal, [...] Bizimle kalın, birlikte daha güçlü olacağız" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram’a erişimin engellenmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 20. İdare Mahkemesi’nde dava açtım.

BTK’nın söz konusu kararı, keyfi ve hukuka aykırıdır!



Kamuoyunun bilgisine. #instagram #btk… pic.twitter.com/JGbyhVC57Q — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 2, 2024

(AEK)