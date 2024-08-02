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Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 21:25
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 22:58
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BTK YASAĞINI "ENGELLEME" BAŞVURUSU

CHP'li Tanal Instagram'a erişim yasağı kararını idare mahkemesine götürdü

CHP'nin hukukçu Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgi Teknolojileri Kurulu'nun (BTK) sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararını yürütmeyi durdurma talebiyle Ankara İdare Mahkemesine götürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'li Tanal Instagram'a erişim yasağı kararını idare mahkemesine götürdü
CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal TBMM'deki ofisinde/x.com/MTanal

Tanal sosyal medya hesabından "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram’a erişimin engellenmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 20. İdare Mahkemesi’nde dava açtı[ğını]" duyurdu.

Mahmut Tanal, BTK kararının "keyfi ve hukuka aykırı" olduğunu ileri sürdü. "Anayasa'nın 2., 26..  ve 28. ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesine aykırı" olduğunu iddia ettiği BTK kararının "'engellenmesi' için biz de gerekeni yaptık!" diyen Tanal, [...]  Bizimle kalın, birlikte daha güçlü olacağız" dedi.

(AEK)

mahmut tanal Bölge İdare Mahkemesi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
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