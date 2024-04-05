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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 14:06
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 14:22
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CHP'li Tanal: Hilvan'da seçimleri iptal ettirmek için pusulaları yaktılar

CHP'li Mahmut Tanal, AKP'nin itiraz ettiği Hilvan'da, seçimin yenilenmesi kararına tepki gösterdi: "Seçim pusulalarının ve oyların yakılması eyleminin kimin işine yaradığı gayet açıktır. Seçimin iptal edilmesi için oy yakanlar hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'li Tanal: Hilvan'da seçimleri iptal ettirmek için pusulaları yaktılar
*Fotoğraf: AA/arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Urfa'nın Hilvan ilçesinde AKP'nin itirazı sonucu seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Tanal, 31 Mart seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hilvan'da “seçimin tekrarlanması için oyların yakıldığını ve delil yaratılmaya çalışıldığını” söyledi.

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"Seçimlerin iptal edilmesi için oylar yakıldı"

İlçe Seçim Kurulu'nun kararını eleştiren Tanal,yaptığı yazılı açıklamada, "Seçim pusulalarının ve oyların yakılması eyleminin kimin işine yaradığı gayet açıktır. Hiç kimse, kendisinin yarattığı kusurdan hak çıkararak yararlanamaz. Bu hadisenin, seçimin iptal edilmesini sağlamak amacıyla delil yaratmak için gerçekleştirildiği gün gibi ortadadır" dedi.

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"Oy yakanlar hakkında soruşturma başlatılmalı"

"Oy yakanlar hakkında etkili soruşturma başlatılması gerektiğini” belirten Tanal şöyle devam etti:

"Bundan sonra seçimi kaybedecek olan parti, bu yola başvurarak, seçim sandığına saldırır, sandığı kaçırır, oy pusulalarını yakar. Hukuka, adalete, hakkaniyete, temiz seçim ilkelerine aykırılık oluşturacak bir şekilde sonuç elde etmeye çalışır. Buna hukuk, adalet, hakkaniyet ve ahlak izin vermemektedir.

Cumhuriyet savcılığından, emniyetten, Valilikten, Kaymakamlıktan açıklama bekliyoruz. Tweet atanlar bile hemen gözaltına alınırken, kamu binalarındaki kameraların önünde suç işleyenler, ne hikmetse yakalanamıyor. Hilvan’da polisleri de darp ederek, seçimin iptal edilmesi için oy yakanlar hakkında derhal etkin ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmalıdır.”

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Hilvan'da 31 Mart sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göreİ 31 Mart yerel seçimlerinde Hilvan'da DEM Parti oyların yüzde 33,2'sini alırken, AKP yüzde 30,7'de kaldı.

YRP yüzde 18,7; CHP yüzde 9,3; HÜDA PAR yüzde 5,7 oy aldı.

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(RT)

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