CHP'li Sümer: Okul masrafları 10 bin TL’den fazla tutuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Orhan Sümer, okulların başlamasına sayılı günler kala, okul öncesi kırtasiye masraflarındaki artışı ve ailelerin yaşadığı zorluklara ilişkin açıklama yaptı.

Kırtasiye malzemeleri, okul çantası, defter, kalem, kitap ve diğer eğitim araçlarının fiyatlarının her yıl katlanarak arttığını söyleyen Sümer, “Bu artış, asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler için büyük bir yük haline gelmiş durumda. Asgari ücretle yaşamını sürdüren bir aile için okula başlayacak bir çocuğun tüm kırtasiye masraflarını karşılamak neredeyse imkânsız hale geldi” dedi.

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"Aileler masrafları karşılamak için borçlanıyor"

Sümer, ailelerin çocukların eğitim masraflarını karşılamak için borçlandığını veya başka zorunlu harcamalardan kısmak zorunda kaldığını ifade etti:

“Bu ekonomik baskı altında, bazı aileler çocuklarının eğitimden geri kalmaması için çeşitli fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalırken, bazıları ise en temel kırtasiye malzemelerini bile almakta zorlanıyor. Bu durum, çocukların eğitim hayatına dezavantajlı bir başlangıç yapmasına yol açıyor. Defter, kalem, çanta, suluk, önlük gibi mecburi alınması gereken ihtiyaçlar 10 bin TL’den fazla tutuyor. Asgari ücretle geçinen bir aile bu fiyatları nasıl karşılayacak.”

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"Devlet okul masrafları için destek sunmalı"

Eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını vurgulayan Sümer, devletin eğitime daha fazla destek sağlaması gerektiğini belirtti:

“Öğrencilerin eğitime eşit şartlarda başlayabilmeleri için devletin daha fazla destek sağlaması gerekmektedir. Kırtasiye yardımları, burslar ve okul masraflarının karşılanması gibi önlemler, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin üzerindeki yükü hafifletebilir. Eğitim her sene daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor.”

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Kırtasiye ürünlerinin ortalama fiyatları Anasınıfı İnternette anasınıfı çocuklar için çantaların fiyatı 300 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkıyor. Suluk veya mataraların fiyatı ise; minimum 200 TL’den başlıyor, fiyatlar suluğun kalitesine, cam, plastik veya çelik olmasına göre 1200 TL’yi de aşabiliyor. 4-6 yaş boyama önlüğünün fiyatı da en az 130 TL’den başlıyor. 15 yapraklı resim defterinin ortalama fiyatı ise; 70- 90 TL arası. Anasınıfı için yıkanabilir 12’li mum boyaların ortalama fiyatı 200 TL’den başlıyor. 50 gram sekizli oyun hamurunun fiyatı 100 TL’den başlıyor 400 TL hatta daha üstüne çıkabiliyor. 12 adet keçeli kalemin fiyatı en az 100 TL’den başlıyor 250 TL’ye kadar çıkıyor. İlkokul birinci sınıf Okula yeni başlayan bir öğrencinin kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, boya seti, abaküs gibi bir setin ortalama fiyatı 1.500-1750 TL arasında. Birinci sınıf öğrencilerinin defter, çanta, beslenme çantası, suluk, spor ayakkabı gibi ihtiyaçlarının en az minimum tutarı ise 3000 TL ile 5000 TL arasında değişiyor.

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(RT)