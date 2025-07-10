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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 09:44
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 11:56
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CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Gözaltına alınan altı şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Fotoğraf: Özgür Kabadayı'nın X hesabı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Şile Belediyesi’ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri bu sabah belediyeye operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) önceki dönem genel merkez yöneticisi Avukat Ali Şafak da var.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Özgür Kabadayı hakkında

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçildi.

Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden; annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'nden.

İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Kabadayı hâlâ, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam ediyor.

Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler aldı, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı ve hâlâ Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcısı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile halkının iradesi neticesinde Şile Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası. 1979, Şile doğumlu.

14 belediye başkanı ve 1 başkanvekili tutuklu

Cumhuriyet Halk Parti’li (CHP) belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, 9 Temmuz Çarşamba itibarıyla tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 14’e yükseldi. Tutuklular arasında bir de belediye başkanvekili bulunuyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
CHP'li belediyelere operasyon özgür kabadayı Şile Belediyesi Ali Şafak
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CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı yapıldı
10 Temmuz 2025
/haber/chp-de-belediye-baskanlari-toplantisi-yapildi-309341
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