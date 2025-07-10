CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Şile Belediyesi’ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri bu sabah belediyeye operasyon düzenledi.
Gözaltına alınanlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) önceki dönem genel merkez yöneticisi Avukat Ali Şafak da var.
Önceki dönem genel merkez yöneticimiz Av. Ali Şafak, Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında avukatlık faaliyeti gerekçesi ile gözaltına alınmıştır.— Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelm) July 10, 2025
Av. Ali Şafak’ın yanındayız.
Siyasi saikle yürütülen bu operasyonlara karşı meslektaşımızı da mesleğimizi de savunacağız!
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Özgür Kabadayı hakkında
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçildi.
Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden; annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'nden.
İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Kabadayı hâlâ, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam ediyor.
Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler aldı, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı ve hâlâ Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcısı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile halkının iradesi neticesinde Şile Belediye Başkanı seçildi.
Evli ve iki çocuk babası. 1979, Şile doğumlu.
14 belediye başkanı ve 1 başkanvekili tutuklu
Cumhuriyet Halk Parti’li (CHP) belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklandı.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, 9 Temmuz Çarşamba itibarıyla tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 14’e yükseldi. Tutuklular arasında bir de belediye başkanvekili bulunuyor. (TY)