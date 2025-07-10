CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Şile Belediyesi’ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri bu sabah belediyeye operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) önceki dönem genel merkez yöneticisi Avukat Ali Şafak da var.

Önceki dönem genel merkez yöneticimiz Av. Ali Şafak, Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında avukatlık faaliyeti gerekçesi ile gözaltına alınmıştır.

Av. Ali Şafak’ın yanındayız.

Siyasi saikle yürütülen bu operasyonlara karşı meslektaşımızı da mesleğimizi de savunacağız!