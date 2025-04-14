CHP'li Özçağdaş: Proje okullarda liyakat değil, torpil esas alınıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Kadıköy Anadolu Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasında, proje okullar uygulamasını eleştirdi. Özçağdaş, uygulamanın eğitim sisteminde liyakat ve eşitlik ilkelerini zedelediğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'nı objektif kriterlere dayalı atamalar yapmaya çağırdı.​

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Özçağdaş, proje okulların başlangıcının 14 Mart 2014 tarihinde olduğunu hatırlatarak, o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olan Yusuf Tekin'in bir gecede proje okulları ilan ettiğini ifade etti. Bu okulların, yerli veya yabancı kurumlarla projeleri olan ya da Bakanlıkça uygun görülen okullar olarak tanımlandığını belirten Özçağdaş, "Yani Milli Eğitim Bakanlığı kimi isterse proje okulu yapar" dedi.​

O dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın, proje okulların sayısının "3'ü 5'i geçmez" dediğini hatırlatan Özçağdaş, bugün Türkiye'de 2.153 proje okulu olduğunu vurguladı.

Bu okullarda 80.000 öğretmen ve 5.000'den fazla yönetici bulunduğunu belirten Özçağdaş, bu atamaların hiçbir standardı ve ölçütü olmadığını, tamamen Bakanın takdirine bırakıldığını söyledi.​

Özçağdaş, bu durumun eğitim camiasında büyük bir huzursuzluk yarattığını belirterek, "Eğitim camiasında olan herkes biliyor ki kararı yandaş sendika, AKP ilçe teşkilatları ve o torpil pazarlıklarının içinde yer alan insanlar veriyorlar. Bunu bilmeyen yok" dedi. Bu tür atamaların kamu düzenini zedelediğini ve devletin ayakta kalmasını tehlikeye attığını ifade etti.​

Kadıköy Anadolu Lisesi'nin, 2016 yılında proje okulu ilan edilerek tarumar edilen ilk dört okuldan biri olduğunu belirten Özçağdaş, bu okulların bir eğitim kültürü ve kadrosu olduğunu, ancak proje okulu ilan edilmekle kültürlerinin yok edildiğini ve kadrolarının dağıtıldığını söyledi.​

Özçağdaş, öğretmenlerin öğrencilerin sevgilisi olduğunu belirterek, "Sen bu öğretmenlere teşekkür edeceğine bu öğretmenleri sürmeye çalışıyorsun" dedi. Ayrıca, atamaların zamanlamasını da eleştirerek, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin öğretmenlerinin değiştirilmesinin öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.​

Özçağdaş, velilerin ve öğrencilerin bu duruma tepki gösterdiğini belirterek, "Bir yurttaş yaşı kaç olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'a verilen, Abdullah Gül'e verilen, başka bütün AK Partililere verilen anayasal protesto ve hukuk yoluyla hak arama hakkından vazgeçirilemez" dedi. Öğrencilerin ve velilerin tehdit edilmemesi gerektiğini vurguladı.​

Özçağdaş, proje okullar uygulamasının derhal sonlandırılması gerektiğini belirterek, öğretmen atamalarının objektif kriterlere dayalı olarak yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, her çocuğun kendi evinin yakınlarındaki okullarda iyi, kaliteli, nitelikli, bilimsel, çağdaş, parasız ve kamusal eğitim hakkından yararlanabilmesi gerektiğini ifade etti.​

Son olarak, Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sistemini yönetemediğini belirterek, "Siz hiçbir şeyi yönetmiyorsunuz, yönetmeye çalıştığınız tek şey algı. Memleketin sorunlarını çözmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz" dedi. Proje okullar uygulamasının eğitim sistemine zarar verdiğini ve derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

(EMK)