CHP'li Mertcan Üreten’e de “Akın Gürlek“ gözaltısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik "tehdit niteliğindeki sözleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu soruşturmanın ardından, sosyal medya platformlarında benzer ifadelerle paylaşım yapan kişilerle ilgili de işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"Tehdit ve terörle mücadelede görev yapan kişileri hedef göstermek suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Twitter ve diğer platformlarda aynı içerikli paylaşımlar yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alınmıştır."

Soruşturmanın devam ettiği ve Üreten’in ifadesinin alınmasının ardından yasal sürecin şekilleneceği öğrenildi.

Bu gelişme, siyasi gerilim ve sosyal medya kullanımı üzerinden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İmamoğlu ne demişti?

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde dün (20 Ocak Pazartesi) konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Şöyle dedi: "Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın. Senin zihninden geçen fikirleri bu memleketin her yerinden söküp atacağız ki senin ailene de huzuru temin edelim. Bizim hedefimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu ülkeyi temizlememiz lazım, başka yolu yok, başka çaremiz yok ve herkes bilsin ki başaracağız. Biz hesap veririz, hesap vermeyi biliriz ama usulüne uygun yapacaksınız."