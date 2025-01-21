ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 11:32
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 12:11
2 dk Okuma

CHP'li Mertcan Üreten’e de “Akın Gürlek“ gözaltısı

Soruşturmanın devam ettiği ve Üreten’in ifadesinin alınmasının ardından yasal sürecin şekilleneceği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'li Mertcan Üreten’e de “Akın Gürlek“ gözaltısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik "tehdit niteliğindeki sözleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu soruşturmanın ardından, sosyal medya platformlarında benzer ifadelerle paylaşım yapan kişilerle ilgili de işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"Tehdit ve terörle mücadelede görev yapan kişileri hedef göstermek suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Twitter ve diğer platformlarda aynı içerikli paylaşımlar yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alınmıştır."

Soruşturmanın devam ettiği ve Üreten’in ifadesinin alınmasının ardından yasal sürecin şekilleneceği öğrenildi.

Bu gelişme, siyasi gerilim ve sosyal medya kullanımı üzerinden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İmamoğlu ne demişti?

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde dün (20 Ocak Pazartesi) konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları başkanı Cem Aydın hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Şöyle dedi: "Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın. Senin zihninden geçen fikirleri bu memleketin her yerinden söküp atacağız ki senin ailene de huzuru temin edelim. Bizim hedefimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu ülkeyi temizlememiz lazım, başka yolu yok, başka çaremiz yok ve herkes bilsin ki başaracağız. Biz hesap veririz, hesap vermeyi biliriz ama usulüne uygun yapacaksınız."

İmamoğlu'na Akın Gürlek soruşturması
İmamoğlu'na Akın Gürlek soruşturması
20 Ocak 2025
Akın Gürlek kimdir?
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024
Tunç’tan “Akın Gürlek” açıklaması: Gerekli adımlar atılacak
Tunç’tan “Akın Gürlek” açıklaması: Gerekli adımlar atılacak
20 Ocak 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
akın gürlek CHP ekrem imamoğlu
ilgili haberler
Özel'den "Kartalkaya yangını" açıklaması: Tablo çok vahim, üzücü haberler alacağız
Bugün 13:54
/haber/ozel-den-kartalkaya-yangini-aciklamasi-tablo-cok-vahim-uzucu-haberler-alacagiz-303830
Tunç’tan “Akın Gürlek” açıklaması: Gerekli adımlar atılacak
20 Ocak 2025
/haber/tunctan-akin-gurlek-aciklamasi-gerekli-adimlar-atilacak-303797
İmamoğlu'na Akın Gürlek soruşturması
20 Ocak 2025
/haber/imamoglu-na-akin-gurlek-sorusturmasi-303783
Özgür Özel’e Akın Gürlek soruşturması
29 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozele-akin-gurlek-sorusturmasi-302303
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024
/haber/akin-gurlek-kimdir-301357
Özgür Özel: Akın Gürlek adaletin katilidir
7 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-adaletin-katilidir-295063
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özel'den "Kartalkaya yangını" açıklaması: Tablo çok vahim, üzücü haberler alacağız
Bugün 13:54
/haber/ozel-den-kartalkaya-yangini-aciklamasi-tablo-cok-vahim-uzucu-haberler-alacagiz-303830
Tunç’tan “Akın Gürlek” açıklaması: Gerekli adımlar atılacak
20 Ocak 2025
/haber/tunctan-akin-gurlek-aciklamasi-gerekli-adimlar-atilacak-303797
İmamoğlu'na Akın Gürlek soruşturması
20 Ocak 2025
/haber/imamoglu-na-akin-gurlek-sorusturmasi-303783
Özgür Özel’e Akın Gürlek soruşturması
29 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozele-akin-gurlek-sorusturmasi-302303
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024
/haber/akin-gurlek-kimdir-301357
Özgür Özel: Akın Gürlek adaletin katilidir
7 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-adaletin-katilidir-295063
Sayfa Başına Git