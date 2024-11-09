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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2024 09:21
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 09:58
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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, Rojda'nın konserini iptal etti

İptal kararını sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran Rojda Şenşes, “Belediye Başkanlığının bu keyfi yasakçı tutumu, açıkça Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlüğü göstermektedir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, Rojda'nın konserini iptal etti

CHP yönetimindeki Küçükçekmece Belediyesi Kürt sanatçı Rojda Şenses’in, 17 Kasım'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapılması planlanan konserini herhangi bir gerekçe göstermeden iptal etti.

İptal kararını sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran Şenşes, “Belediye Başkanlığının bu keyfi yasakçı tutumu, açıkça Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlüğü göstermektedir” dedi.

Şenses, paylaşımında şunları söyledi:

"Hazırlıklarını 2 ay öncesinden tamamladığımız ve 4500 koltuk kapasiteli salonun tüm biletlerinin satıldığı 17 Kasım 2024 tarihli Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde yapmayı planladığımız konser, Küçükçekmece Belediyesi tarafından keyfi gerekçelerle İptal edilmiştir. Belediye ile yapılan sözleşmeye, öncesinde salon kiralama ücreti peşin ödenmesine ve mülki idarelerle yapılan görüşmelerde herhangi bir sakınca belirtilmemesine rağmen Belediye Başkanlığının bu keyfi yasakçı tutumu, açıkça Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlüğü göstermektedir. Bu yasakçı zihniyete karşı, halkımızın da teveccühü ile her yerde ve her koşulda daha iyisini ve daha güzelini yapmaya devam edeceğim. Takdiri değerli halkımıza bırakıyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum."

Öte yandan 30 Ekim'de gözaltına alınıp tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, yerine kayyım atanmasına Rojda Şenses'in 8 Ekim'de Kardeş Kültürler Festivali'nde verdiği konser de gerekçe gösterilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
rojda küçükçekmece belediyesi
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