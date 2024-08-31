CHP'li Karakoz: Kırtasiye masrafları en az yüzde 78 arttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, okul kıyafeti ve kırtasiye harcamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bir öğrencinin ortalama okul kıyafet maliyetinin 7 bin 200 lira, kırtasiye malzemelerinin ise ortalama 2 bin 69 lira olduğunu belirten Karakoz, “Sadece okul kıyafeti ve kırtasiye giderinin toplam maliyeti 9 bin 269 lira. Bu maliyetlere bakıldığında velilerimizin ne kıyafet giderleriyle ne de kırtasiye giderleriyle baş etmesi mümkün değil" dedi.

CHP'li Sümer: Okul masrafları 10 bin TL’den fazla tutuyor

Defterden kaleme, çantadan ayakkabıya kadar birçok üründe fiyat artışı olduğunu ifade eden Karakoz, açıklamasında şunları söyledi:

"Çocuk okutmak lüks oldu" “Ne kırtasiyelerde ne de zincir marketlerde satılan kırtasiye ürünlerini veliler alamıyor. Bir önceki yıl ile bu yılı kıyaslandığımızda öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını bile almak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda, okul kıyafeti ve temel kırtasiye giderlerinin fiyatları çok yükseldi. Günümüz Türkiye’sinde çocuk okutmanın maliyeti artmıştır hatta çocuk okutmak lüks olmuştur. "Eşofman takımı 2 bin 200 lira" Geçtiğimiz yıl pantolon, gömlek ve süveter’den oluşan klasik üçlü takım için ortalama bin 550 lira harcama yapan veliler; bu yıl aynı ürünler için ortalama 2 bin 500 lira harcayacaklar. Yine aynı şekilde geçtiğimiz yıl normal bir spor ayakkabı 700 liraya alınırken bu yıl bin 200 liraya, 700 lira olan fermuarlı ceket bin 300 liraya, bin 200 lira olan eşofman takımı 2 bin 200 liraya alınıyor. Bir öğrencinin klasik üçlü takımı, ayakkabısı, fermuarlı ceketi ve eşofman takımı için en az 7 bin 200 lira bütçe ayırmak gerekiyor. Bir önceki yıla göre öğrenci giydirmenin maliyeti yüzde 75,60 arttı. "Sırt çantası 900 liraya yükseldi" Geçtiğimiz yıl en temel kırtasiye giderlerine ortalama bin 157 lira harcanırken bu yıl yüzde 78,82 artarak ortalama 2 bin 69 lira oldu. Geçtiğimiz yıl ortalama 445 lira olan sırt çantası yüzde 102,24’lük artışla 900 liraya, 76 lira olan resim defteri yüzde 118,42’lik artışla 166 liraya ve 86 liradan satılan 24’lü pastel boya yüzde 99,99’luk artışla 172 liraya yükseldi. Veliler kırtasiye malzemelerindeki bu artışlarla baş edemez hale gelmiştir. "Toplam maliyeti 9 bin 269 lira" Bir öğrencinin ortalama giderlerine baktığımızda kıyafet giderleri için ortalama 7 bin 200 lira; kırtasiye malzemeleri için 2 bin 69 lira harcama yapması gerektiğini görüyoruz. Sadece okul kıyafeti ve kırtasiye giderinin toplam maliyeti 9 bin 269 lira. Bu maliyetlere bakıldığında velilerimizin ne kıyafet giderleriyle ne de kırtasiye giderleriyle baş etmesi mümkün değildir. Bu iktidar öğrencilerin ayaklarını yalın, çantasını deftersiz, velileri parasız bırakmıştır. Eğitim kalitesinin yerlerde olduğu ülkemizde öğrencilerin en temel okul malzemelerine bile muhtaç bırakılması iktidarın en büyük ayıbıdır. İktidar zorda kalan öğrencinin okul giderlerini sağlamalıdır."

IPSOS ARAŞTIRDI Ailelerin yüzde 81'i okul masraflarını karşılamakta zorlanıyor

Kırtasiye ürünlerinin ortalama fiyatları

Anasınıfı

İnternet alışveriş sitelerinde anasınıfı çocuklar için çantaların fiyatı 300 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkıyor.

Suluk veya mataraların fiyatı ise; minimum 200 TL’den başlıyor, fiyatlar suluğun kalitesine, cam, plastik veya çelik olmasına göre 1200 TL’yi de aşabiliyor.

4-6 yaş boyama önlüğünün fiyatı da en az 130 TL’den başlıyor. 15 yapraklı resim defterinin ortalama fiyatı ise; 70- 90 TL arası.

Anasınıfı için yıkanabilir 12’li mum boyaların ortalama fiyatı 200 TL’den başlıyor. 50 gram sekizli oyun hamurunun fiyatı 100 TL’den başlıyor 400 TL hatta daha üstüne çıkabiliyor.

12 adet keçeli kalemin fiyatı en az 100 TL’den başlıyor 250 TL’ye kadar çıkıyor.

İlkokul birinci sınıf

Okula yeni başlayan bir öğrencinin kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, boya seti, abaküs gibi bir setin ortalama fiyatı 1.500-1750 TL arasında.

Birinci sınıf öğrencilerinin defter, çanta, beslenme çantası, suluk, spor ayakkabı gibi ihtiyaçlarının en az minimum tutarı ise 3000 TL ile 5000 TL arasında değişiyor.

CHP'li Sümer: Okul masrafları 10 bin TL’den fazla tutuyor

(RT)