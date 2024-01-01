CHP'li Karabat: Talih kuşu oldu tüpçünün kuşu

Milli Piyango'da 400 milyon liralık büyük ikramiyenin online satılan bir bilete çıktığı ve talihlinin de Kolombiya'da yaşadığı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bu iddiaya ilişkin açıklama yaptı ve "Devlete borcunu ödemeyen Demirören’in ikramiyesi de şaibelidir. AKP’ye boşuna umut taciri demiyoruz. İnsanların yılbaşı umutlarını çaldı" dedi.

Milli Piyango tam bilete çıktı

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı.

Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango online üzerinden satılan 3550054 numaralı bilete çıktı.

"Tam bir skandal"

Talihlinin Kolombiya'da yaşadığı ididaları üzerine açıklama yapan Karabat şunları söyledi:

"Doğan Medya Grubu’nun şirketlerini Ziraat Bankası kredisi ile alan Demirören, Hürriyet başta olmak üzere saygın yayın organlarını yandaşlaştırdı. Demirören, hükümet borazanı bir medya grubu yarattı. Bu satın almayı da devletin verdiği kredi ile yaptı ve 1 milyar dolara yakın borcunu asla ödemedi. Borcunun bir kısmına karşılık arsalar verdi ancak verilen arsaların bedelinden yüksek gösterilip kamunun zarara uğratıldığı da iddia ediliyor."

"Neresinden bakarsanız bakın tam bir skandal. Şimdi böyle yanlış işler yapan bir şahsa AKP kalktı Milli Piyango’yu da verdi. Demirören bir de kendisine İtalyan ortak aldı. Bu İtalyan ortak Sisal dünyada çok ünlü bir şirket. Ama kara para ve sanal kumar konusunda çok ünlü! Sisal’in internet sitesine Türkiye’den erişim yasağı var."

"Böyle bir şirkete Milli Piyango’yu teslim ettiler. Daha sonra Sisal, İrlandalı Flutter Entertainment şirketine satıldı. Bununla ilgili bir açıklama dahi yapılmadı. Yani Milli Piyango’nun ortağı Avrupa’daki bahis, kumar şirketleri arasında dönüp dolaşıyor. Nas deyip ülkeyi tarihinin en büyük krizine sokanlar, Avrupalı kumar ve bahis baronlarıyla iş tutuyorlar. Türkiye’de kumar yasak. Ancak Milli Piyango’nun internet sitesinde bildiğiniz kumar, slot oyunları var ve bunlar çekiliş adıyla sunuluyor. Bu da Demirörenlere verilmiş bir imtiyazdır."

"Şimdi diyorlar ki büyük ikramiye Kolombiya’da online bilet alan talihliye çıktı" ifadesini kullanan Karabat, "Sosyal medyada insanlar da elbet bunu sorguluyor. Biz de sorguluyoruz. Hele Kolombiya gibi kapalı ve karanlık ilişkilerin yürüdüğü bir ülkenin adının geçmesi çok ilginç."

"AKP’nin derin ilişkileri ile... Uyuşturucu trafiğinde Kolombiya önemli bir durak. Uyuşturucu yakalanan bazı gemiler ya Kolombiya’dan çıkıyor, ya da oraya uğruyor. Hatırlayın, pandemi döneminde maske ve dezenfektan satıldı denilen Kolombiya ile hayali ticaret yapıldığı ortaya çıkmıştı. Aslında bir ticaret vardı ama bunun içinde maske ve dezenfektan yoktu. AKP’li Binali Yıldırım ve ailesinin de orada adı geçmişti. İnsanların bir yılbaşı keyfi vardı, AKP onu da yok etti. AKP’ye boşuna umut taciri demiyoruz. İnsanların yılbaşı umutlarını çaldı. Talih kuşu oldu tüpçünün kuşu."

(EMK)