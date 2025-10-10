ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2025 16:55
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2025 19:57
2 dk Okuma

AKP'NİN BAYRAMPAŞA İTİRAZI KABUL EDİLDİ

CHP'li Kahraman: Kanun açık, mahkeme kendince yorum getirmiş, itiraz edeceğiz

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AKP’nin iptal talebiyle açtığı davada, CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçiminin yürütmesini durdurdu. CHP'li Başkanvekili İbrahim Kahraman, resmi tebligatın henüz yapılmadığını ancak karara itiraz edeceklerini söyledi.

CHP'li Kahraman: Kanun açık, mahkeme kendince yorum getirmiş, itiraz edeceğiz
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, 21 Eylül’de yapılan ve CHP’nin kazandığı başkanvekilliği seçiminin yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AKP’nin başvurusunu kabul ederek CHP'nin kurayla kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimine ilişkin işlemlerde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, seçimde aday olan kişinin aynı oturuma başkanlık ederek süreci yürütmesinin hukuka aykırılık iddiası değerlendirildi.

Seçimin ilk iki turunda adaylar üçte iki salt çoğunluk oyunu alamamış, sonraki iki turda ise bir oyun geçersiz sayılması nedeniyle Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın ile CHP adayı İbrahim Kahraman eşit oy almıştı. Yapılan kura çekimi sonucu CHP’li Kahraman başkanvekili seçilmişti. AKP İstanbul İl Başkanlığı, seçimin iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmıştı.

CHP'li Kahraman: İtirazlarımızı yapacağız

bianet'e konuşan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Kahraman, karara itiraz edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İtiraz hakkımız var. İtirazlarımızı yapacağız. Çünkü kanun ve yönetmelik son derece açık. Orada diyor ki ‘meclis başkanvekili yönetir’, ‘aday olması halinde şu yönetir’ diye bir şey yok. Zaten bu yürütmeyi durdurma kararında da aynı şekilde yazıyor. Mahkeme kendince bir yorum getirmiş. Kanunda yönetmelikte olmayan bir şey getirmiş. Onu değerlendiriyoruz, karar yeni geçti elimize. Henüz resmi bir tebligat yok."


AKP’li aday İbrahim Akın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Belediye Meclis Başkanvekili seçiminde adalet yerini buldu. Yargı, haksız şekilde geçersiz sayılan oyumuzu tescilledi. Milletin iradesiyle oynayanların pusula oyunu tutmadı. Hak yerini buldu. Adalet kazandı” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimini CHP kazandı
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimini CHP kazandı
21 Eylül 2025

(GÖ/VC)

Bayrampaşa Belediyesi CHP'li belediyelere operasyon Hasan Mutlu
Gülseven Özkan
x.com/GulsevenOzkan [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında...

bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023-Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.

ilgili haberler
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimini CHP kazandı
21 Eylül 2025
/haber/bayrampasa-belediyesi-baskanvekilligi-secimini-chp-kazandi-311740
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
17 Eylül 2025
/haber/bayrampasa-belediye-baskani-hasan-mutlu-gorevden-uzaklastirildi-311618
CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 25 arkadaşı tutuklandı
16 Eylül 2025
/haber/chp-li-bayrampasa-belediye-baskani-hasan-mutlu-ve-25-arkadasi-tutuklandi-311583
CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
8 Mayıs 2025
/haber/chp-li-kac-belediye-baskani-tutuklandi-307253
