CHP'li Kahraman: Kanun açık, mahkeme kendince yorum getirmiş, itiraz edeceğiz

CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, 21 Eylül’de yapılan ve CHP’nin kazandığı başkanvekilliği seçiminin yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AKP’nin başvurusunu kabul ederek CHP'nin kurayla kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimine ilişkin işlemlerde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, seçimde aday olan kişinin aynı oturuma başkanlık ederek süreci yürütmesinin hukuka aykırılık iddiası değerlendirildi.

Seçimin ilk iki turunda adaylar üçte iki salt çoğunluk oyunu alamamış, sonraki iki turda ise bir oyun geçersiz sayılması nedeniyle Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın ile CHP adayı İbrahim Kahraman eşit oy almıştı. Yapılan kura çekimi sonucu CHP’li Kahraman başkanvekili seçilmişti. AKP İstanbul İl Başkanlığı, seçimin iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmıştı.

CHP'li Kahraman: İtirazlarımızı yapacağız

bianet'e konuşan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanvekili İbrahim Kahraman, karara itiraz edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İtiraz hakkımız var. İtirazlarımızı yapacağız. Çünkü kanun ve yönetmelik son derece açık. Orada diyor ki ‘meclis başkanvekili yönetir’, ‘aday olması halinde şu yönetir’ diye bir şey yok. Zaten bu yürütmeyi durdurma kararında da aynı şekilde yazıyor. Mahkeme kendince bir yorum getirmiş. Kanunda yönetmelikte olmayan bir şey getirmiş. Onu değerlendiriyoruz, karar yeni geçti elimize. Henüz resmi bir tebligat yok."



AKP’li aday İbrahim Akın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Belediye Meclis Başkanvekili seçiminde adalet yerini buldu. Yargı, haksız şekilde geçersiz sayılan oyumuzu tescilledi. Milletin iradesiyle oynayanların pusula oyunu tutmadı. Hak yerini buldu. Adalet kazandı” dedi.

(GÖ/VC)