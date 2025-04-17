CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon, 5 kişi gözaltında

İzmir, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı A.B, önceki idari soruşturma kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye çalışanları S.K. ve B.B. ve organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.

Soruşturma Kemalpaşa Belediyesi'nin geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlediği ancak Ankara'daki TUSAŞ saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürütülmeye başlamıştı.

Arka plan

Kemalpaşa Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında raporu tartışılan Denetim Komisyonu'nda yer alan AKP'li Meclis üyesi Halil Şenol Hamarat, rapora düştükleri şerhlerle ilgili açıklama yapmıştı.

Hamarat, TUSAŞ’a yönelik saldırı nedeniyle iptal edilen 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenmesi planlan Gülşen konseri için yapılan harcamalar hakkında bilgi verdi.

İptal edilen konser için 2,2 milyon TL ödeme yapıldığını kaydeden Hamarat “Gülşen konseri ve sanatçı ile ilgili yapılacak hizmetler, İstanbul-İzmir uçak biletleri, havalimanı taşıma masrafları, otel masrafları, yemek masrafları, sahne arkası masrafları, reklam masrafları sözleşmeden çıkarılmış. Sahne, ses, ışık, alanın bayraklandırılması, bayrak dağıtılması, alanın süslenmesi, bando takımı, davul-zurna ekibi ve kortej masrafları için 2 milyon 220 bin TL ödenmiş." demiş ve tüm masrafların 8 kişilik bir bando ekibi, bir davul zurna ekibi, ve havai fişekler için yapıldığına ilişkin dökümün inanılamayacak kadar yüksek olduğunu ileri sürmüştü.

İddiaların üzerine açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Bahsi geçen iptal edilen konser dair süreçle ilgili müfettiş talep eden bizzat biziz, inceleme yaptırdık konu bizi de rahatsız edince gerekeni yaptık. Konu yargıda olduğu için gerekli açıklamayı sonuçlanınca yapacağız" demişti.

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.