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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 13:32
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 13:53
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CHP'li Gürer: Gerçek işsizlik TÜİK verileriyle gizleniyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendirdi. Gürer, TÜİK kriterleri ile açıklanan verilerin tam tanımlı işsizliği gizlediğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te kürsü arkasından kameraya bakarak poz veriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.

"TÜİK bazı işsizleri işsiz saymıyor. TÜİK sadece son 4 hafta içinde iş arayan ve iş bulsa hemen işe başlayabilecek olanları işsiz sayıyor" diyen CHP’li Gürer, gerçek işsizlik oranının TÜİK verileriyle gizlendiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"TÜİK bazı işsizleri işsiz saymıyor. TÜİK sadece son 4 hafta içinde iş arayan ve iş bulsa hemen işe başlayabilecek olanları işsiz sayıyor. İş bulsa 15 gün içinde işbaşı yapamayacak olanları, son 4 hafta içinde iş aramamış olanları işsiz saymıyor. Haftada sadece 1-2 saat çalışıyor, bu nedenle istihdamda gözüküyor. Ancak bir yandan daha fazla çalışmak için iş arayanlar da işsiz sayılmıyor. Yöntem böyle olunca da işsizlik oranını yüzde 8,5 olarak ölçen bu dar tanımın kapsamına, gerçek hayatta 'işsiz' dediğimiz insanların yüzde 75'i girmiyor.”

"11 milyon 457 bin kişilik işsizler ordusu"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK tarafından öğrenci sayılanların genç işçi olarak gösterilmesinin, TÜİK’in işsizlik verisinde genç işsiz sayısını düşük gösterdiğini ve bu yolla bir milyona yakın genç işçinin işsiz gibi görünmediğini ifade etti.

Gürer, “TÜİK, işsiz sayısını yüzde 8,5 olarak açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon gibi işsiz sayısı da geriliyor. TÜİK’e göre 3 milyon 26 bin işsiz var” dedi. Gürer, TÜİK’in işsizlik hesaplamasında kimleri işçi olarak gösterdiğini anlatarak, “Bu değerlerle değil de tam zamanlı işsizlik nedir diye bakıldığında ülkede 11 milyon 457 bin kişilik işsizler ordusu var” diye konuştu.

"Geçen yıl işverene 71,7 milyar lira ödendi"

Son bir yılda 1 milyon 785 bin kişinin daha ‘gerçek işsizler ordusuna’ katıldığını belirten Gürer devletin istihdamı teşvik için işverenlere bütçeden ve işsizlik fonundan destek sağladığını ifade etti.

Gürer devletin işverenlere sağladığı teşvikler hakkında şöyle konuştu:

“Geçen yıl işsizlik sigorta fonundan asgari ücret desteği olarak işverene 71,7 milyar lira ödendi. 2016-2024 yılları arasında bu amaçla aktarılan tutar 124 milyar liraya ulaştı. Bütçeden geçen yıl istihdam desteği adı altında çeşitli kalemlerde işverene toplam 287 milyar lira aktarıldı. Sadece 2024 yılında bütçeden ve işsizlik sigortası fonundan istihdama destek için aktarılan tutar 357 milyar lirayı buldu. Destekler 2025’te de devam edecek. Buna rağmen tam zamanlı istihdam artmıyor. Dar tanımlı işsizlik azalırken istihdam ve işgücüne katılım düşüyor. İş bulma ümidi azalanlar iş aramaktan vazgeçiyor. Bu nedenle İŞKUR başvurularında düşüş yaşanıyor. İşten çıkarmalarda ise artış devam ediyor. İşsizlik fonuna başvuranların sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 25 bin 520 kişi artarak 177 bin 657 kişiye yükseldi. İş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayan ya da sürekli bir işi olmayan, atanma bekleyenlerle işsizlik sorunları giderek derinleşiyor.”

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Haber Yeri
İstanbul
işsiz
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