CHP'li Gürer: Gerçek işsizlik TÜİK verileriyle gizleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.

"TÜİK bazı işsizleri işsiz saymıyor. TÜİK sadece son 4 hafta içinde iş arayan ve iş bulsa hemen işe başlayabilecek olanları işsiz sayıyor" diyen CHP’li Gürer, gerçek işsizlik oranının TÜİK verileriyle gizlendiğini söyledi.

❗️GERÇEK İŞSİZLİK TÜİK VERİLERİYLE GİZLENİYOR!



📢TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor!



TÜİK, işsizlik oranını %8,5 olarak açıklayarak ülkede 3 milyon 26 bin kişinin işsiz olduğunu iddia ediyor. Ancak bu rakamlar, gerçek durumu yansıtmıyor! TÜİK’in işsizlik… pic.twitter.com/CzBxkyfqw8 — Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) February 20, 2025

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"TÜİK bazı işsizleri işsiz saymıyor. TÜİK sadece son 4 hafta içinde iş arayan ve iş bulsa hemen işe başlayabilecek olanları işsiz sayıyor. İş bulsa 15 gün içinde işbaşı yapamayacak olanları, son 4 hafta içinde iş aramamış olanları işsiz saymıyor. Haftada sadece 1-2 saat çalışıyor, bu nedenle istihdamda gözüküyor. Ancak bir yandan daha fazla çalışmak için iş arayanlar da işsiz sayılmıyor. Yöntem böyle olunca da işsizlik oranını yüzde 8,5 olarak ölçen bu dar tanımın kapsamına, gerçek hayatta 'işsiz' dediğimiz insanların yüzde 75'i girmiyor.”

"11 milyon 457 bin kişilik işsizler ordusu"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK tarafından öğrenci sayılanların genç işçi olarak gösterilmesinin, TÜİK’in işsizlik verisinde genç işsiz sayısını düşük gösterdiğini ve bu yolla bir milyona yakın genç işçinin işsiz gibi görünmediğini ifade etti.

Gürer, “TÜİK, işsiz sayısını yüzde 8,5 olarak açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon gibi işsiz sayısı da geriliyor. TÜİK’e göre 3 milyon 26 bin işsiz var” dedi. Gürer, TÜİK’in işsizlik hesaplamasında kimleri işçi olarak gösterdiğini anlatarak, “Bu değerlerle değil de tam zamanlı işsizlik nedir diye bakıldığında ülkede 11 milyon 457 bin kişilik işsizler ordusu var” diye konuştu.

"Geçen yıl işverene 71,7 milyar lira ödendi"

Son bir yılda 1 milyon 785 bin kişinin daha ‘gerçek işsizler ordusuna’ katıldığını belirten Gürer devletin istihdamı teşvik için işverenlere bütçeden ve işsizlik fonundan destek sağladığını ifade etti.

❗️1,7 MİLYON KİŞİ DAHA İŞSİZLER ORDUSUNA KATILDI!



Son bir yılda 1 milyon 785 bin kişinin daha işsizler ordusuna katıldı ve tam zamanlı istihdamda azalma yaşanıyor.



📌 Destekler ve İşsizlik Sorunu



• 2024 yılında işsizlik sigorta fonundan asgari ücret desteği olarak işverene… pic.twitter.com/ZIIVF9GuAU — Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) February 20, 2025

Gürer devletin işverenlere sağladığı teşvikler hakkında şöyle konuştu:

“Geçen yıl işsizlik sigorta fonundan asgari ücret desteği olarak işverene 71,7 milyar lira ödendi. 2016-2024 yılları arasında bu amaçla aktarılan tutar 124 milyar liraya ulaştı. Bütçeden geçen yıl istihdam desteği adı altında çeşitli kalemlerde işverene toplam 287 milyar lira aktarıldı. Sadece 2024 yılında bütçeden ve işsizlik sigortası fonundan istihdama destek için aktarılan tutar 357 milyar lirayı buldu. Destekler 2025’te de devam edecek. Buna rağmen tam zamanlı istihdam artmıyor. Dar tanımlı işsizlik azalırken istihdam ve işgücüne katılım düşüyor. İş bulma ümidi azalanlar iş aramaktan vazgeçiyor. Bu nedenle İŞKUR başvurularında düşüş yaşanıyor. İşten çıkarmalarda ise artış devam ediyor. İşsizlik fonuna başvuranların sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 25 bin 520 kişi artarak 177 bin 657 kişiye yükseldi. İş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayan ya da sürekli bir işi olmayan, atanma bekleyenlerle işsizlik sorunları giderek derinleşiyor.”

(AD)