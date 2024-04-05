CHP'li Güney: Halkın mesajını yol haritam yaptım

İstanbul'da 1994'ten bu yana Refah Partisi ve AKP'den seçilen belediye başkanları tarafından yönetilen Beyoğlu ilçesi, 2024 seçimlerinde CHP'ye geçti.

31 Mart yerel seçimlerini yüzde 49.22 oy oranıyla, AKP'li rakibi Haydar Ali Yıldız'ın 8.4 puan önünde tamamlayarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen CHP'li İnan Güney, bugün mazbatasını aldı.

Yurttaşlara çağrı yapan Güney, "15.00’te 6. Daire önünde buluşalım" dedi.

Beyoğlu Belediyesi 6. Daire binasında yapılacak devir teslim töreni nedeniyle yurttaşlar da bina önünde toplanmaya başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, halk buluşmasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte geldi.

Güney: Halk sandıkta bize 'artık ayrıştırılmak istemiyoruz' dedi

Tüm Beyoğlu halkına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Beyoğlu halkı sandıkta bize mesaj verdi. Halk, 'Artık partizanlıktan bıktık' dedi. Halk, 'Artık bizi ayrıştırmayın, bizi farklıklarımızla kabul edin' dedi. Ben mesajı aldım. Ben bu mesajı 5 yıllık yol haritam yaptım" dedi.

🗳 Beyoğlu'nda devir teslim töreni



👉 Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: “Halk bize sandıkta ‘Artık bizi ayrıştırmayın, bizi farklılıklarımızla kabul edin’ dedi”



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/UrBYQkQakA — bianet (@bianet_org) April 5, 2024

Çelik: 31 Mart bizim için bir sonuç değil, bir başlangıç

İnan Güney'in ardından konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İnan Başkanımız Beyoğlu halkına partisini, siyasi düşüncesini, yaşam tarzını ayırmadan herkese eşit şekilde bir hizmet sunacak" dedi.

31 Mart seçimleri için "Bir sonuç değil, bir başlangıç" diyen Çelik şöyle devam etti:

"31 Mart yeni bir umudun başlangıcıdır. Bu umut Beyoğlu'nda İnan Güney'dir, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'dur. Ve 31 Mart'ta ortaya çıkan umut genel başkanımız sayın Özgür Özel'in önderliğinde Anadolu'da, Anadolu'nun dört bir yanında kazandığımız belediye başkanlarıdır. 31 Mart'ın umuduyla, heyecanıyla Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

🗳 Beyoğlu'nda devir teslim töreni



🗣️ CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: “31 Mart bizim için bir sonuç değil, bir başlangıç”



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/U6mtPZe3gC — bianet (@bianet_org) April 5, 2024

"Gezi'de de çiçek açmaya başladı"

Seçimin ardından tüm Türkiye'de insanların yüzlerinin güldüğünü söyleyen Çelik, "Ama sadece insanların değil, İstiklal Caddesi de Galata Kulesi de 31 Mart'tan sonra gülmeye başladı. Gezi Parkı Taksim Meydanı da 31 Mart'tan itibaren gülmeye başladı. Gezi Parkı'na da bahar geldi. Gezi'de de ağaçlar çiçek açmaya başladı" sözlerini kaydetti.

Çelik'in konuşmasıyla sonlanan halk buluşmasının ardından İnan Güney, devir teslim töreni için Beyoğlu Belediye Başkanlığı binasına gitti.

Yurttaşlar kutlamada: "Beyoğlu eski günlerine dönecek"

Beyoğlu doğumlu olduğunu söyleyen bir yurttaş, “Beyoğlu benim için tarih, sanat ve kültür demek. 1994’ten beri Beyoğlu ve İstiklal Caddesi bu özelliğini kaybetti. Buranın mirasını kaybettiğini düşünüyorum. Başarılı olacağını düşündüğüm bir başkan seçildi. İnşallah Beyoğlu eski günlerine dönecek” dedi.

"Biz eşit olmak istiyoruz"

Sokakta yaşayan hayvanlar için çok umutlu olduğunu söyleyen bir diğer yurttaş ise "7/24 veterinerlik hizmeti verilecek olmasına çok mutluyum. Bizler tüm mahallelerimizin Cihangir seviyesinde olmasını istiyoruz. Ben Keçeci Piri Mahallesi'nde yaşıyorum. Sokaklarımız rezil durumda. Biz bu sokakları hak etmiyoruz. Biz eşit olmak istiyoruz" dedi.

(AD/GDY)