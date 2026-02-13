CHP'li Gökçen: Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa Can Atalay'dan başlasın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında CHP’nin "Anayasa’ya aykırı" diyerek gerçekleştirdiği kürsü işgalini "Anayasa’ya aykırı" olarak nitelendirdi. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Numan Kurtulmuş’a cevap verdi.
Mahmut Tanal: Sistemli bir saldırıya uğradım
Gökçen, Kurtulmuş'a verdiği yanıtta "Numan Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa önce Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirmekle işe başlayabilir" dedi.
"Görevini bir gün bile yapamamıştır"
Gökçen, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Can Atalay, depremin yaralarını sarmaya çalışan Hataylıların iradesiyle milletvekili seçilmiş, tüm partilerin uzlaşmasıyla İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna seçilmiş, ancak anayasanın askıya alınması sebebiyle görevini bir gün bile yapamamıştır. Bu durum sadece Hataylıları ya da sadece seçmenleri değil, başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere anayasa üzerine yemin etmiş herkesi ilgilendirmektedir. Hatırlayalım ki Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemi, mahkeme kararıyla yok hükmünde sayılmıştır. Yapılması gereken, TBMM Başkanlığının Hatay milletvekilinin statüsünü iade etmesi, yani bir idari işlemden ibarettir."
Ne olmuştu?
İçişleri Bakanlığına atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığına atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, göreve başlayabilmek için 11 Şubat'ta Genel Kurul’da yemin etmek üzere Meclise gitti. Genel Kurulu yöneten TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ın Akın Gürlek’i kürsüye davet etmesiyle salonda tansiyon yükseldi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılmadan Adalet Bakanlığına atanmasının anayasaya aykırı olduğunu savundu ve usul tartışması açılmasını talep etti. İktidar sıralarından itirazlar yükselirken, Emir’in konuşması sırasında mikrofonunun kapatılması gerilimi artırdı.
Bozdağ’ın itirazlara rağmen Akın Gürlek’i yemin için kürsüye çağırması üzerine CHP’li milletvekilleri kürsüye yöneldi. Kürsü çevresinde arbede yaşanırken karşılıklı sloganlar atıldı, yumruklu kavga çıktı.
Verilen aranın ardından Bozdağ, Gürlek’i tekrar kürsüde davet etti. AKP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ederken Gürlek, CHP’li milletvekillerinin yuhalamaları ve masalara vurmalarıyla süren protestolar arasında yemini okudu.
CHP sıralarından Gürlek’e doğru anayasa kitapçıkları fırlatıldı. AKP'li milletvekilleri ise fırlatılan kitapçıkların Gürlek’e isabet etmesini engelledi. Yeminin tamamlanmasının ardından Bozdağ, Gürlek'i tebrik etti.
Bozdağ, daha sonra kürsüye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi davet etti. Çiftçi’nin yemini sırasında da AKP'li milletvekilleri kürsünün etrafından durdu.
