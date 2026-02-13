CHP'li Gökçen: Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa Can Atalay'dan başlasın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında CHP’nin "Anayasa’ya aykırı" diyerek gerçekleştirdiği kürsü işgalini "Anayasa’ya aykırı" olarak nitelendirdi. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Numan Kurtulmuş’a cevap verdi.

Gökçen, Kurtulmuş'a verdiği yanıtta "Numan Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa önce Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirmekle işe başlayabilir" dedi.

Gökçen, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Can Atalay, depremin yaralarını sarmaya çalışan Hataylıların iradesiyle milletvekili seçilmiş, tüm partilerin uzlaşmasıyla İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna seçilmiş, ancak anayasanın askıya alınması sebebiyle görevini bir gün bile yapamamıştır. Bu durum sadece Hataylıları ya da sadece seçmenleri değil, başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere anayasa üzerine yemin etmiş herkesi ilgilendirmektedir. Hatırlayalım ki Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemi, mahkeme kararıyla yok hükmünde sayılmıştır. Yapılması gereken, TBMM Başkanlığının Hatay milletvekilinin statüsünü iade etmesi, yani bir idari işlemden ibarettir."