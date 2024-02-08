CHP'li Fırat'tan Lütfü Savaş açıklaması: Halkın tepkisini görmezden gelmek doğru değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat, Hatay Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş’a ilişkin konuştu.

Habertürk'ten Hülya Hökenek'e konuşan Fırat, 6 Şubat depremi anmalarındaki protestoyu hatırlattı ve “Gücünü halktan alıyorsanız halktan gelen tepkiyi çok iyi değerlendirmek zorundasınız. Biz Hatay protestosunu çok iyi değerlendirmek zorundayız, değerlendireceğiz” dedi.

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Fırat, “Hatay için henüz bir isim üzerine konuşulmadığını” söyledi ve şöyle devam etti:

Herhangi bir isim üzerine konuşulmuş değil. Önce bir süreç analizi yapılması gerekiyor. Başvuran isimler üzerinden tekrar bir değerlendirme yapılabilir. Ama şunu çok net ifade edeyim, o protestoya kayıtsız kalmamız mümkün değil. Parti Meclisi'nde mutlaka gündeme gelecektir. Bir karar çıkar mı, çıkmaz mı oradaki tartışmanın seyrine bağlı. Sokaktaki sesi konuşacağız.

Halkımızın orada ortaya koyduğu tepkiyi görmezden gelmek bizim açımızdan doğru değildir. 'Bu bir provokasyondur' sözüne katılmıyorum. Biz eylemleri demokratik hak aramanın bir yöntemi olarak görüyoruz, provokasyon olarak görmeyiz. Orada bir tepki dile getirilmiştir. O tepkinin analiz edilmesi bizim görevimizdir."

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(RT)