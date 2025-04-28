CHP'li eski belediye yöneticileri hakkında 15 yıla kadar hapis talebi

“2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden DHKP-C’ye finansman sağladıkları” iddiasıyla 14 Mart’ta tutuklanan Sarıyer Belediyesi eski Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Şükrü Genç, Şişli Belediyesi eski Başkanı Hayri İnönü, Ataşehir Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Ataşehir Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı şimdi ise Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu 25 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

33 sayfalık iddianamede, soruşturmanın etkin pişmanlıktan yararlanan 4 kişinin beyanlarına ve bir gizli tanığın ifadesine dayandığı belirtildi.

Kazova Tekstil Şirketine vurgu yapılan iddianamede, firmayı 2014 ve 2019 yılları arasında DHKP/C’nin “ele geçirdiği” öne sürüldü. Kazova’dan “kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinden alındığını” iddia edildi.

Başsavcılık, söz konusu kişilerin "terörizme finansman sağladıkları" iddiasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

İddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sarıyer Belediyesi eski Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi 11 Mart’ta “DHKP/C'ye finans sağladıkları” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin ifadesine dayandırılan soruşturmada, "Kazova Tekstil’in 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinin yaptığı ihalelere girdiği", usulsüzlükler yapıldığı öne sürülen bu ihaleler yoluyla da belediyelerin DHKP/C'ye finans sağladığı iddia edilmişti.

14 Mart’ta adliyeye sevk edilen 34 kişiden 17'si "Terörizmin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklanmış, 17 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Kazova Direnişi

Kazova fabrikası Ocak 2013'te kapandı, 94 işçi tazminatları ve maaşları verilmeden işten çıkarıldı. Patronlar Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu fabrikanın çoğunu bir gecede boşaltarak kayıplara karıştı.

11 işçi önce fabrika önüne çadır açıp direnişe başladı. Sonra işçilerin toplu olarak düzenlediği Cumartesi eylemlerine katıldılar, haklarını alamadan işten atılan diğer işçilerle Taksim'den Galatasaray'a yürüdüler.

1 Mayıs 2013'ten sonra Taksim'de eylem yapmak istediklerinde, polis copu ve biber gazıyla engellendiler. 28 Haziran'da, kendi deyimleriyle "Gezi direnişinden aldıkları güçle" fabrikayı işgal ettiler.

14 Eylül'de fabrikada kalan malzemelerle ilk kez kazak üretmeye başladılar. İlk ürettikleri kazakları, hapisten kendilerine destek mektubu gönderen kadın ve çocuk mahpuslara yolladılar. Kasım 2013'te açtıkları davalardan birini kazanan işçiler, alacaklarına karşılık işgal ettikleri fabrikadaki makinelerin sahibi oldular.

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu

(RT)