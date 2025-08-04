CHP'li Emir: Komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çözüm süreci kapsamında kurulan ve yarın ilk toplantısını alacak olan komisyonun adının çok önemli olduğunu belirten Murat Emir, "Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye'deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir şekilde yerleştirmemiz olanaksızdır" dedi.

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"Demokrasi ve adalet olmazsa olmazımız"

Emir, komisyona ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bütünü için 86 milyon için tüm illerimiz için tabii Kürt sorununu gören, tespit eden, anlayan, çözümüne dönük demokratik adımları atmaktan çekinmeyen ama bütün bunları yaparken tüm Türkiye'ye de demokrasi öneren, tüm Türkiye'deki demokrasi çıtamızı yükseltmeyi öneren, aynı zamanda içinde bulunduğumuz 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararlarının ihlal edilmesini ortadan kaldıracak, seçilmişlerin cezaevinde tutulmasını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız.

Bizim demokrasi eşitlik ve toplumsal mutabakat gibi bir önerimiz var ama bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının mutlaka bu isim içerisinde olması gerekir. Bizim önerimiz toplumsal demokrasi adalet ve toplumsal mutabakat."

CHP'ye yönelik eleştirilere yanıt

Emir, CHP'ye yönelik eleştirilere ise "Bizim o komisyondaki varlık sebebimizin birisi de Cumhuriyetin temel kolonlarına kimseyi dokundurtmamaktır. Bu konuda herkesin içinin rahat olması ve bir algı yanıltmasına maruz kalmamasını özellikle rica ederim" yanıtını verdi.

"3'te 2'de ısrar edeceğiz"

Emir, nitelikli çoğunluk tartışmasına ilişkin de şunları ifade etti:

"51 kişi burada bir tereddüt yok. Anayasayı bilen hiç tüzüğü bilen herkes bu konuda yani hemfikir olacaktır ki biri bir bir sandalyenin ilgili parti tarafından doldurulmamış olması onları yok varsaymaz o koltuk orada boş durur hatta belki gereğinde İyi Partili arkadaşlar da eğer süreçle ilgili kaygıları giderilirse gelip oturabilirler. Dolayısıyla burada nitelikli çoğunluktan kasıt toplam sayının salt çoğunluğu geçen bir sayı olmasıdır anayasada 4'te 3 de var, 5'te 3 de var. Bizim tercihimiz 3'te 2'dir, burada bir tartışma yok. Dolayısıyla ama bunu da müzakere edeceğiz ama bizim ısrarla üzerinde duracağımız rakam 3'te 2'dir "

(AB)