CHP'li Emir: İmralı'ya gidiş konusunun asıl muhatabı Erdoğan'dır

CHP Grup Başkanvekili ve 'çözüm komisyonu'nun parti koordinatörü Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin İmralı ziyaretine üye vermesi yönündeki soru üzerine Emir, "Komisyon gündemine gelmemiş bir konu üzerinde ne bir toplantı yaptık ne de bir görüş ifade ettik ve böyle sorular varsa da bu sorunun asıl muhatabının yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.

Emir ayrıca Hakan Fidan'ın "Avrupa Birliği ülkeleri bize vize vermiyor çünkü gençlerin gittiği zaman orada kalacaklarını düşünüyorlar" açıklamasını "Hakan Fidan aslında malum durumu tespit etmiş, üzülmesi, içinin sızlaması, sesinin titremesi gereken bir gerçekliği gayet doğal bir olgu gibi söylemiş" sözleriyle eleştirdi.

"Asıl muhatap Erdoğan"

Emir'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Komisyonla ilgili bizim tutumumuz son derece net. Komisyon gündemine gelmemiş bir konu üzerinde ne bir toplantı yaptık ne de bir görüş ifade ettik ve böyle sorular varsa da bu sorunun asıl muhatabının yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledik. Şimdi, bu konu önümüzde. Bunu yarın Sayın Genel Başkanımızla birlikte komisyonumuz ve MYK üyelerimizle ayrıntılı değerlendireceğiz, dolayısıyla bizim açımızdan verilmiş bir karar yoktur ama bizim şu ısrarımız var, burada AK Parti'nin tavrının açık ve net bir biçimde ortaya çıkması gerekir."

"Gençler neden dönmüyor?"

"Hakan Fidan aslında malum durumu tespit etmiş, üzülmesi, içinin sızlaması, sesinin titremesi gereken bir gerçekliği gayet doğal bir olgu gibi söylemiş. 'Avrupa ülkeleri bize vize vermiyorlar çünkü gençler dönmek istemiyorlar' Niye? Sizin yarattığınız Türkiye, böylesine baskı altına aldığınız, gençleri olması gereken eğitime tabi tutmadığınız, özgürlüklerini kısıtladığınız Türkiye. Böyle bir Türkiye yarattığınız için gençlerimiz işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, umutsuzlukla, eğitimsizlikle ve geleceğe dönük bütün umutlarını kaybetmekle sınandıkları için geleceklerini başka ülkelerde arıyorlar."

(AB)