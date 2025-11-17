CHP'li Ceylan: "130 bin Suriyeliyi silah altına mı çağırdınız?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelttiği yazılı soru önergesiyle "Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nce Askerlik Şubelerine yakın zamanda gönderilen 130 bin kişilik bir liste"de adları bildirilen kişilerin "askerlik kaynağına alınması ve gerekli işlemlerin yapılması bildiril[diğini]" ileri sürdü.

"130 bin asker adayı yurttaşlığa alınan mülteciler mi?"

Ceylan, iki bakanın yanıtlamasını istediği soru önergesinde, 130 bin kişinin "2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen kişiler" olup olmadığını ve bu kişilerin "vatandaşlığa geçirilenlerden sadece askerlik çağı içerisinde olan 20-40 yaş aralığındaki erkekler olduğu hususu"nun doğru olup olmadığını sordu?

"Kaç kişi yurttaş yapıldı?"

Yaşları askerlik çağına denk gelen erkeklerin genel nüfusa oranının toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğu Türkiye'de 130 bin erkeğin 400 bine yakın bir nüfusu temsil etmekte olduğu göz önüne alınırsa 14 Mayıs seçimleri öncesinde mantıksal olarak çok büyük bir mülteci grubunun seçimlerde oy kullanmak üzere yurttaşlığa alındığı sonucuna varmak kaçınılmaz. Ancak Göç İdaresi Başkanlığının 21 Ağustos 2024'teki açıklamasına göre o tarihte yurttaşlık hakkı kazanan toplam Suriyeli mülteci sayısı resmen bu sayının yarısı kadar:

[...] Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768'dir. Bunların 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü ise çocuktur. Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Göç İdaresi, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

"Neden oy kullandırdıklarınızı askere iki yıl sonra çağırıyorsunuz"

Ceylan, soru önergesinde sözü edilen 130 bin kişinin yaş ve uyruklarına göre dağılımı konusunda bilgi istedi: "Bu kişiler 2023 seçimlerinde oy kullanmış olmalarına rağmen askeralma kayıtlarına neden seçimlerden iki yıl sonra dahil edilmişlerdir?" diye sordu.

"1 milyona yakın kişiyi yurttaş mı yaptınız?

CHP Çanakkale Milletvekili, "son cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir milyona yakın geçici koruma-mülteci statüsündeki kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındığı" iddialarının doğru olup olmadığı hakkında da bilgi istedi.

Ceylan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Bu kişiler 2023 seçimlerinde oy kullanmış olmalarına rağmen askeralma kayıtlarına seçimlerden iki yıl sonra dahil edilmelerinin nedeni bakanlığınızın ilgili verileri Milli Savunma Bakanlığıyla geç paylaşmış olması mıdır?" diye sordu.

"Yurttaşlığa geçirilenler kaç kişi hangi uyruktan, ne kadarı oy kullandı?

Ceylan son dönemde ve özellikle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen geçici koruma- mülteci statüsündeki kişilerin toplam sayısını sordu:

"Vatandaşlık elde edenler hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Vatandaşlığa geçirilenler hangi uyruktaydılar, dağılımları nedir? Vatandaşlığa geçirilenlerin ne kadarı genel ve yerel seçimlerde oy kullanmıştır?"

