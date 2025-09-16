CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 25 arkadaşı tutuklandı

Sağlık kontrollerinin ardından akşam saatlerinde tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen gözaltındaki 45 kişiden 36'sının işlemleri saat 23.30'da tamamlandı.



Sulh Ceza Hakimliğince Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 19 kişinin ardından bekleyen 9 kişiden 7'si hakkında da tutuklama kararı verildi. Sonuçta mahkemeye çıkarılanlardan Mutlu dahil 26'sı cezaevine gönderildi.

Mutlu tutuklanan 12. CHP'li belediye başkanı oldu.

Hasan Mutlu tutuklanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık.

Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır. Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir.

İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz!

Sevgili Bayrampaşalı komşularım, bizler her koşulda Bayrampaşa için doğruları savunmaya, sizler için dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Ve bilinmenizi isterim ki; bu karanlık günler elbet geçecek, Bayrampaşa’da da, İstanbul’da da, Türkiye’de güneş yeniden doğacak!