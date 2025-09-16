ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 23:36
 Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 09:23
2 dk Okuma

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 25 arkadaşı tutuklandı

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 45 kişiden Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklandı. 19 kişi adli kontrol koşuluyla salıverildi..

KUBi Kurdî Bixwînin

Sağlık kontrollerinin ardından akşam saatlerinde tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen gözaltındaki 45 kişiden 36'sının işlemleri saat 23.30'da tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliğince Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 19 kişinin ardından bekleyen 9 kişiden 7'si hakkında da tutuklama kararı verildi. Sonuçta mahkemeye çıkarılanlardan Mutlu dahil 26'sı cezaevine gönderildi.

Mutlu tutuklanan 12. CHP'li belediye başkanı oldu.

Hasan Mutlu: "Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir"

Hasan Mutlu tutuklanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık.

Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır. Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir.

İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz!

Sevgili Bayrampaşalı komşularım, bizler her koşulda Bayrampaşa için doğruları savunmaya, sizler için dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Ve bilinmenizi isterim ki; bu karanlık günler elbet geçecek, Bayrampaşa’da da, İstanbul’da da, Türkiye’de güneş yeniden doğacak!

Tutuklu 12 CHP'li belediye başkanı

  • Ekrem İmamoğlu — İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

  • Ahmet Özer — Esenyurt Belediye Başkanı

  • Rıza Akpolat — Beşiktaş Belediye Başkanı

  • Alaattin Köseler — Beykoz Belediye Başkanı

  • Emrah Şahan — Şişli Belediye Başkanı

  • Murat Çalık — Beylikdüzü Belediye Başkanı

  • Hasan Akgün — Büyükçekmece Belediye Başkanı

  • Hakan Bahçetepe — Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

  • Utku Caner Çaykara — Avcılar Belediye Başkanı

  • Kadir Aydar — Ceyhan Belediye Başkanı

  • Oya Tekin — Seyhan Belediye Başkanı

  • Hasan Mutlu — Bayrampaşa Belediye Başkanı

