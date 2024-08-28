CHP'li Akkuş İlgezdi: Kırtasiye malzemelerinde yüzde 300 artış yaşandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gamze Akkuş İlgezdi, okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye malzemelerindeki artışla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bir yılda kırtasiye malzemelerinde yüzde 300 artış yaşandığını belirten Akkuş İlgezdi, “2023 yılında yalnızca kırtasiye malzemelerinin en uygun ölçekte tedariki bin 200 TL’ydi, bu yıl en uygun fiyatlarla kırtasiye malzemelerinin maliyeti 3 bin 500 TL. Neredeyse her gün kalem kalem her ürüne zam gelirken veliler çıkmazda, iktidar ise hayal satıyor” dedi.

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17 bin TL asgari ücret alan bir kişinin çocuğunun kırtasiye masraflarını karşılamayacağını ifade eden Akkuş İlgezdi, şöyle devam etti:

"Asgari ücretli kirasını mı ödesin, faturalarını mı ödesin, mutfak giderlerini mi karşılasın? AKP iktidarı unutmuş olabilir ama biz unutmadık, unutmayacağız, oğluna, okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar eden baba İsmail Devrim’i! Yoksulluk adeta veba gibi yayılıyor, veliler çıkmazda. Dert yalnızca kırtasiye ürünlerinin alınmasıyla da bitmiyor, okul kıyafetleri, servis ücreti ve iktidarın Millî Eğitim Bakanlığı'na yeterli bütçeyi ayırmadığı için okul idareleri giderleri karşılamak için velilere yükleniyor. Okullar ticarethane haline getirildi, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için farklı isimlerle velilerden para isteniyor, velilerde mecburi olarak ödeme yapıyorlar. 6 Şubat depreminin etkisi eğitim-öğretim faaliyetlerini de etkiledi. Deprem bölgesindeki konteyner kentlerde çok kötü koşullarda hiçbir destek almadan eğitim-öğretimini sürdürmek zorunda kalan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz var. Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır evlatlarımız felaketi yaşadığı bu dönemde onlar için en güvenli sığınak olan eğitimden de iktidarın bilgisizliği sebebiyle yeteri kadar faydalanamıyor. AKP iktidarı özel okullara aktardığı paraların çok az bir miktarını devlet okullarına aktardığında çok rahat bir şekilde eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülebilir. Ama maalesef sermaye sever AKP iktidarı Cumhuriyet’in 100. yılında yüz karası haline getirdiği eğitim sistemi adeta can çekişiyor."

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(RT)