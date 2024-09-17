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Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2024 11:30
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CHP'li Akay'dan Bakan Bayraktar'a sübvansiyon yanıtı: Veren el, alan eli adeta kırmış

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Doğalgaza son altı yılda 17 defa zam yapıldı. Haziran 2018’de 0,76 lira olan 1000 metreküp doğalgaz 5,63 liraya yükseldi. Sadece faturadaki vergi artışı yüzde 345" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'li Akay'dan Bakan Bayraktar'a sübvansiyon yanıtı: Veren el, alan eli adeta kırmış

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ”1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devletimiz tarafından karşılanıyor” açıklamasına verilerle yanıt verdi.

Doğalgaza 2018’de üç, 2019’da iki, 2021’de yedi, 2022’de dört ve 2024’te de bir kez olmak üzere son altı yılda 17 defa zam yapıldığını söyledi.

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Akay “BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uyguladığı 1000 metreküplük doğalgaz satış tarifesi Haziran 2018’de 0,76 lirayken Temmuz 2024’te yapılan zamla 5,63 liraya yükseldi. 2018’de bu yana doğalgaz fiyatındaki artış yüzde 532,69” diye konuştu.

Akay, yaptıkları hesaplamaya göre 2018’de bu yana, doğalgaz faturalarındaki vergi artışının da yüzde 345 olduğunu katardı. “Haziran 2018’de doğalgaz faturalarına yansıtılan ÖTV 0.023 lira, KDV 0.010 lirayken Temmuz 2024’de ÖTV 0.112 liraya, KDV ise 0.035 liraya yükseldi. Son 6 yılda doğalgaz faturasındaki ÖTV yüzde 386, KDV ise yüzde 250 oranında artarken doğalgaz faturasındaki toplam vergi oranı ise yüzde 345 oranında arttığı görüldü” dedi.

Akay ayrıca kömür yardımından 2023’te 1 milyon 895 bin 622 hane ve 7 milyon 582 bin 488 kişinin, elektrik yardımından 4 milyon 377 bin 839 hane ve 13 milyon 378 bin kişinin yararlandığını ekledi.

2019’dan bu yana elektrik yardımından yararlanan kişi sayısının yüzde 213 oranında artış gösterdiğinden bahsetti.

Akay, “Sayın Bakan’ın rakamları karıştırdığı ortadadır. Devletin verdiği sosyal yardımları bir lütuf olarak gören AKP iktidarı, verdiği yardımları vatandaşın cebinden almakla kalmamış, vergi artışlarıyla vatandaşın faturasını daha da kabartmış. Veren el, alan eli adeta kırmış” ifadelerini kullandı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
doğalgaz
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/haber/bakan-bayraktar-a-gore-dogalgaz-ve-elektrik-faturalarinda-subvansiyon-orani-yuzde-60-299512
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