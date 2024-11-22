CHP'li 412 Belediye Başkanı Ankara'da toplanacak

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Dersim ve Ovacık Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasını "boşuna bir çaba" olarak değerlendirdi.

Özbek, İçişleri Bakanlığının, "terör" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti'li (DEM Parti) Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerlerine Tunceli Valisi ve Ovacık Kaymakamının atanmasıyla doğan kriz üzerine "önümüzdeki hafta cumartesi günü de Ankara'da 412 belediye başkanıyla toplanaca[klarını]" duyurdu.

"Böyle yapacaklarını görmüştük"

Özbek kayyım atamaları sonrasında yaptığı açıklamada "31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de her beş seçmenin dördünün iktidara ülkeyi ve belediyeleri yönetmesi için onay vermediği"ni hatırlattı. Ancak "iktidar[ın] bir alışkanlık haline getirdiği, hukuki anlamda [...] istinaf ve Yargıtay süreçleri tamamlanmadan yerel mahkemenin aldığı kararları gerekçe göstererek Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarını görevden alma ve arkasından kayyım atamaya yöneleceğini, son zamanlarda verdiği mesajlar, genel olarak uyguladıkları politikalar sonucunda böyle bir yapıya yelteneceklerini gör[düklerini]" söyledi.

"Boşuna çaba"

Özbek, "bu konuyla ilgili gerekli uyarıları yaptık[larını], [ama] Türkiye'de her beş kişiden dördünün, ülkeyi ve belediyeyi yönetmesi için onay vermediği iktidar[ın] şimdi mahkemeleri araç kayyum uygulamasını da gerekçe göstererek ülkede yönettiği belediye sayısını arttırma gayreti içinde" olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı "Buradan hiçbir sonuç çıkmaz. Bu boşuna bir çabadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buradan elde edeceği bir şey yoktur. Bugüne kadar kayyum atadığı belediyelerin tamamında bir sonraki yapılan seçimlerde ezici bir mağlubiyet almıştır." dedi.

"412 belediye başkanı Ankara'ya"

Özbek, "Ülkede genel olarak seçmenin iradesi[nin] bu iktidarın değişmesi yönünde" olduğuna dikkat çekti. "Seçmenin ekonomik anlamda sıkıntıların giderilmesiyle ilgili alternatif olarak iktidardan beklentisi kalmamıştır. Sandığı beklemektedir." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, "sandıktan korkan" iktidarın "atadığı hakimler eliyle, hukuku hiçe sayarak aldı[ğı] kararlarla [...] belediye başkanlarını görevden al[dığını] ve kayyım uygulamasını yaygınlaştırmaya çalış[tığını]" anlattı.

Özbek bu konudaki mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizdi: "30 Kasım'da bütün CHP'li belediye başkanlarını, CHP Genel Merkezi'nde kayyum belediyeciliği ve iktidarın belediye başkanlarımıza, belediyelerimize uyguladığı antidemokratik uygulamaları gözden geçirmek üzere acil toplantıya çağırdık[larını] ve "önümüzdeki hafta cumartesi günü de Ankara'da 412 belediye başkan[larıyla] toplanaca[klarını]" söyledi.

(AEK)