Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’daki boş üyelikler için yaptığı seçim sonucunda beş yeni üye belirledi.

Buna göre yargıtay üyesi seçilen isimler şunlar:

Yargıtay üyeliğine seçilen beş isimden üçü, daha önce muhalefet partilerinin yöneticilerini ve belediye başkanlarını ilgilendiren dava ve soruşturmalardaki görevleriyle gündeme gelen kişiler.

Murat Öztürkten, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin başkanıydı. Dairenin kararıyla Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırılmış, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmedilmişti. Özel ve beraberindeki isimler daha sonra YENİ Parti’yi kurmuştu.

Barış Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı olarak Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasındaki beyanları nedeniyle “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Mehmet Beşir Güven ise Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili olduğu dönemde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP kurultayına ilişkin kararı veren heyetin başkanı Öztürkten’in Yargıtay üyeliğine seçilmesine tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Emir, Öztürkten’in verdiği karar nedeniyle ödüllendirildiğini savunarak şunları söyledi:

"Kurultay iradesini yok sayan mutlak butlan kararının sahibi Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Öztürkten’e bugün HSK eliyle Yargıtay koltuğu verildi. Bu karardan medet umanlar, sandıkta bükemediği bileği adliye koridorlarında kırmak isteyen AKP iktidarı; diğeri ise delegenin oyuyla alamadığı koltuğu mahkeme kapılarında bekleyen butlan heveslileri! Önce sandık iradesini yok sayan karar verildi, iktidar ve butlan lobisi el ovuşturdu; şimdi de o kararı veren hâkime yüksek yargı cübbesi giydirildi. Bugün Türkiye’de milyonlarca yurttaşımız adliye kapılarında hakkını arayamıyorsa, adaletin terazisi güçlünün yanına eğiliyorsa sebebi tam olarak bugün HSK’da kurulan sadakat düzenidir. Ayarını bozduğunuz kantar, günü gelir sizi de tartar."

Yargıtay üyelerini kim seçiyor?

Anayasa’nın 154. maddesine göre Yargıtay üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçiyor.

2017’deki Anayasa değişikliğiyle yapısı yeniden düzenlenen HSK, 13 üyeden oluşuyor. Üyelerin yedisini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), dördünü Cumhurbaşkanı seçiyor. Adalet Bakanı kurulun başkanı, ilgili Adalet Bakan Yardımcısı ise doğal üyesi.

Yargıtay üyeliğine seçilmek için HSK’nin en az yedi üyesinin oyu gerekiyor. Yargıtay üyeleri 12 yıl süreyle görev yapıyor ve ikinci kez seçilemiyor.