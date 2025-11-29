CHP kurultayında ikinci gün: Bu mücadelenin sonunda iktidar vadediyorum

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da ikinci gününde toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.

Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

Kurultayda tek aday olan CHP Genel Başkanı Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu kurultaydan, geçen kurultayda olduğu gibi bir söz vererek ayrılmayı ve bu sözü tutmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40’ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size mücadele vadediyorum. Ve tüm mücadelenin sonunda size iktidar vadediyorum. Ben size onur, ben size haysiyet ve cesaret vadediyorum.

Tayyip Bey bizimle siyasi rekabet edemeyeceğini anlamıştı, kendisine de partisine de artık güvenmiyordu. Hiçbir partide olmayan 4’üncü bir kolu kurdu ve AK Parti yargı kollarının başına bir siyasi kişiliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla atadı çünkü onun artık bizimle siyasi rekabet edecek takati yoktur. Tayyip Bey'in tek güvendiği AK Parti'nin yargı kollarıdır."

"Bir kez daha söylüyorum Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da B planımız da Z planımız da budur. Onunla meşru şekilde yarışmanın yolu sandıktır. İmamoğlu milletin adayı. Sarayın adayı kimse, kendisine güveniyorsa meydana çıkmalıdır. İmamoğlu'nu alt edeceksen kendine güveneceksin karşısına çıkacaksın. Yargı kollarına değil, teşkilatına güveneceksin.