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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 18:33
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 18:46
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CHP Kurultayı soruşturmasına Özgür Özel de dahil edildi

"Para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan 'kurultay soruşturması'nda 9 milletvekili hakkında dosya için meclis süreci başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP Kurultayı soruşturmasına Özgür Özel de dahil edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma devam ediyor. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma sürüyor.

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Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.

CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılanlar hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

Ne Olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay hakkında, şaibe iddiaları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

10 Şubat’ta başlayan soruşturmada Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugüne kadar toplam 123 kişinin ifadesi alındı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

Bu süreçte partiye kayyum atanacağı iddiaları üzerine CHP yönetimi de olağanüstü kurultay düzenleyerek, bu hamleyi geri püskürtmüş, o kurultayda Özgür Özel rekor oyla yeniden genel başkan seçilmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP kurultay
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