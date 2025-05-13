CHP Kurultayı soruşturmasına Özgür Özel de dahil edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma devam ediyor. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Dosyalar birleştirildi: 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan Kurultay davası birlikte görülecek

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.

CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılanlar hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

Ne Olmuştu? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay hakkında, şaibe iddiaları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. 10 Şubat’ta başlayan soruşturmada Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugüne kadar toplam 123 kişinin ifadesi alındı. Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı. İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı. Bu süreçte partiye kayyum atanacağı iddiaları üzerine CHP yönetimi de olağanüstü kurultay düzenleyerek, bu hamleyi geri püskürtmüş, o kurultayda Özgür Özel rekor oyla yeniden genel başkan seçilmişti.

(AB)