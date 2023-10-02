CHP Kurultayı hakkında neler biliyoruz?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgi ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kurultaya gidiyor.

4-5 Kasım’da yapılacak 38. CHP Olağan Kurultayı’nda ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Büyük kurultayda mevcut Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, CHP'li milletvekilleri ve il kongrelerinde seçilen delegeler yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak.

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Şu ana kadar Ankara ve İzmir dahil birçok ilde kongre süreci tamamlanırken, 196 kurultay delegesiyle kritik önemde bulunan CHP İstanbul İl Kongresi ise 8 Ekim Pazar günü yapılacak.

CHP, İstanbul'daki kongreye iki adayla gidiyor: Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve 2015-2018 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Cemal Canpolat.

Genel Başkan aday adayları kimler?

Şimdiye kadar CHP’den dört isim Genel Başkanlık için aday adaylığını açıkladı.

‘Değişimciler’ olarak bilinen kanatta yer alan CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül’de aday adaylığını açıkladı.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Aynı gün aday adaylığını açıklayan Örsan K. Öymen ise hem Genel Merkez’e hem de ‘Değişimciler’e karşı bir pozisyon aldı, “Partinin ilkelerine sahip çıkmak ve özüne dönmesini sağlamak amacıyla” aday adayı olduğunu belirtti.

Örsan Öymen: CHP'de devrimci bir hareket başlatmak için aday adayı oldum

CHP'nin sol kanadında yer alan ve partinin ana hattının da bu doğrultuda olması gerektiğini savunan “Gelecek İçin Biz” grubunun kurucularından İlhan Cihaner, genel başkanlık için aday adaylığını açıklayan bir diğer isim oldu.

İlhan Cihaner: CHP'de kapsamlı bir değişim ve yenilenme şart

İlhan Cihaner: CHP ideolojisizleşti

2011 ve 2015’te CHP’den milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan da 27 Eylül’de yaptığı açıklama ile genel başkanlık için aday adaylığını duyurdu.

CHP tüzüğüne göre, Genel Başkan adayı olmak için üye tamsayısının en az yüzde 5’inin yazılı önerisi gerekiyor.

Bu durumdan hareketle, Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki kurultaylarda delegelerin kendisini aday gösterdiğini hatırlatarak, “Ben çıkıp ‘adayım’ demem” ve “Örgüt aday gösterirse aday olurum” dedi. Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu: CHP’de herkes özgürce genel başkan adayı olur

Kasım sonunda tüzük kurultayı var

Öte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, tüzük kurultayında, parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak. Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri mercek altına alındı.

Bunun yanında, Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri de inceleniyor. Yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.

(VC)