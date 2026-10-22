"CHP Kurultay Davası"nda İmamoğlu'na hapis, AKP'ye geçen İzBB Başkanı Tugay'a beraat talebi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasının sekizinci duruşması, 21 Ekim Çarşamba günü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında dokuz sanığın "oylamaya hile karıştırma" suçundan cezalandırılmasını, üç sanığın ise beraatini istedi.

Savcı; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş ve Serhat Can Eş'in birlikte hareket ederek Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için usulsüzlük yaptıklarını ileri sürdü.

Mütalaa, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesine dayandırıldı. Parti içi seçimlerde ve oy sayımlarında hileyi düzenleyen madde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Savcı ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun suça iştirak ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Market kartları, iş ve konut vaatleri iddiası

Savcılık mütalaasında, bazı delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında belediyelerde yakınlarına iş sağlanacağı vaadinde bulunulduğu ileri sürüldü. Belediyelere gönderilen yazılara verilen cevaplarda 7 il ve ilçe belediyesinde 24 delege yakınının işe alındığının belirlendiği, delegelere toplam 1,5 milyon lira değerinde market alışveriş kartları dağıtıldığı iddia edildi.

Ayrıca nakit para ve elektronik cihazlar verildiği, oy pusulası fotoğraflarının istendiği ve İBB iştiraki KİPTAŞ üzerinden bazı kişilere usulsüz konut sağlandığı öne sürüldü.

Tanıklar ne söyledi?

Duruşmada dinlenen Rıza Akpolat'ın eski özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, kurultay döneminde yaklaşık 160 siyasetçinin konaklamalarının organize edildiğini, ödemelerin Akpolat'ın talimatıyla yapıldığını ileri sürdü. Delegelere menfaat sağlandığına ilişkin konuşmalar duyduğunu belirten Akçadağ, kendisinin bu görüşmelerde bulunmadığını ve herhangi bir para, alışveriş kartı ya da telefon dağıtımını görmediğini söyledi.

Tanık Akçadağ, "Birebir şahit olduğum bir şey yok" dedi.

Kurultay delegelerinden Çetin Kızılbulut ve Ali Abbas Ertürk de kendilerine menfaat teklif edilmediğini, kurultayda usulsüzlüğe tanık olmadıklarını bildirdiler.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, siyasi aktörlerin kurultay sırasında görüşmeler yapmasının olağan olduğunu, tanık anlatımlarından oy satın alındığı sonucuna varılamayacağını savundu.

Çağlayan, mütalaaya itiraz ederek "Bir telefon dahi ortada yok ama telefon vermekten ceza isteniyor" dedi ve savunma için süre istedi.

AKP'ye geçişten iki hafta sonra beraat talebi

Savcı, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında isnat edilen suça iştirak ettiklerini gösterecek yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat istedi.

2024 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay, 18 Haziran 2026'da partisinden istifa etmiş, 7 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı törenle AKP'ye katılmıştı.

Beraat talebi bu katılımdan 14 gün sonra geldi. Savcılık, beraat istemini delil yetersizliğine dayandırdı.

Kurultayın iptaliyle ceza davası ayrı süreçler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026'da CHP'nin 2023 kurultayını "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal ederek Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesine hükmetmişti. Bu karardan sonra Özgür Özel öncülüğünde YENİ Parti kurulmuştu.

2023 kurultayında Özgür Özel, ikinci turda 812 oyla genel başkan seçilmiş; Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy almıştı. Oylamanın sonuçlarını Kurultay divan başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamıştı.

21 Ekim'de görülen ceza davası ise kurultayın geçerliliği hakkında değil, 12 kişinin ceza sorumluluğu hakkında.

Mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 11 Kasım 2026 saat 10:00'a erteledi.

(AEK)