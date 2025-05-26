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Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2025 15:47
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CHP Kurultay davası ertelendi: Sonraki duruşma 30 Haziran’da

CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultay’ın iptali talebiyle açılan davalarda, kurultay sürecinde usulsüzlükler yaşandığı ileri sürülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafın ön planında, büyük harflerle yazılmış kırmızı renkli “CUMHURİYET HALK PARTİSİ” tabelası belirgin bir şekilde yer alıyor. Tabela, binanın giriş bölümünde yatay bir şekilde uzanıyor ve dikkat çekici bir yazı tipiyle hazırlanmış. Harfler beyaz bir zemin üzerine yazılmış ve partinin kurumsal kimliğini yansıtıyor.
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4–5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan iptal davasının ikinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, davayı 30 Haziran'a erteleyerek, bir sonraki duruşmanın tahkikat celsesi olarak yapılmasına karar verdi. Gerek görülmesi halinde bu celsede sözlü yargılamaya da geçilebileceği belirtildi.

Kurultayın iptali isteniyor

Dava, CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılmıştı. Farklı mahkemelerde açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

Bugünkü duruşmada, Lütfü Savaş ve CHP'nin avukatları hazır bulundu. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Davadan detay

Tutanakta "CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve önceki Parti Meclisi ile önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin talep edildiğine ilişkin bir dava olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun ismi ilk kez dava kapsamında resmi tutanaklarda yer aldı:

“Dosyanın incelenmesinden davanın; suç kapsamı irade fesadı halleri ile 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay sakatlanmış olduğundan Özgür Özel ve yönetiminin hukuken bir geçerliliği olmadığı belirtilerek aynı hukuksuzluk iradesi altında önceki kurultaya ilişkin iptal davalarını bertaraf etmek amacı ile olağanüstü kurultay kararının alındığı ve bu davaların konusuz bırakılmaya çalışıldığının belirtildiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mutlak butlan ile sakatlanmış ve yok hükmünde bulunan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilmiş olması, Genel Başkan olarak bulunduğu sürede aldığı kararların yok hükmünde olacağından 6 Nisan 2025 tarihinde yapılmış olan olağanüstü kurultayın da yok hükmünde olduğu belirtilerek öncelikle davanın mahkememiz dosyası ile birleştirilmesi 06/04/2025 tarihinde gerçekleştirilen CHP Olağanüstü Kurultayının yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali mutlak butlan ile sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38’inci Olağan Kurultayı sonucu seçilmiş bulunan Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve 4-5 Kasım öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin talep edildiğine ilişkin bir dava olduğu anlaşıldı."

Davanın arka planı

CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultay’ın iptali talebiyle açılan davalarda, kurultay sürecinde usulsüzlükler yaşandığı ileri sürülüyor.

Davanın ilk duruşması 17 Nisan’da yapılmış, o duruşmada mahkeme, Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’ndan 21. Olağanüstü Kurultay’a dair katılım listesi ve mazbatayı talep etmişti. Aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak kurultay süreciyle ilgili kararlar ve varsa soruşturmalara ilişkin bilgilerin istenmesine karar verilmişti.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘şaibe’ çıkışı

Kurultayla ilgili “şaibe” iddiaları, partide tartışmaları beraberinde getirmişti. CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süre sessiz kaldıktan sonra katıldığı bir televizyon programında, “Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, e sükût ikrardan gelir. O zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerinin ardından savcılık Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırmış, ancak eski genel başkan, avukatı aracılığıyla ifadeye gitmeyeceğini bildirmişti.

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