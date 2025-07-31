CHP komisyon üyelerini bildirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında TBMM kurulacak olan komisyona göndereceği üyeler belli oldu.

CHP’nin Meclis Komisyonu için bildirdiği 10 isim şu şekilde:

Grup Başkanvekili ve Ankara Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer ve Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun.

"Nitelikli çoğunluk şartı kabul edildi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün İmralı süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyona ilişkin partisinin tutumunu açıklamıştı. CHP’nin talep ettiği ‘nitelikli çoğunlukla karar alınması’ ilkesinin kabul edildiğini belirten Özel, "Ben zaten cezaevindeydim. Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de, Grup Başkanvekilimizin telefonu Grup Başkanvekilimizle telefonla arayarak nitelikli çoğunluğun Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmazı olduğunu, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını söylemiş" demişti.

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"Anayasa yapmayı konuşmayacağız"

CHP lideri sözlerinin devamında "Anayasaya uymayanla Anayasa yapmayız. AİHM kararı duruyor. Kavala arkada yatıyor. Anayasa Mahkemesi kararı duruyor. Can Atalay arkada yatıyor. Gezi'den arkadaşlarımız içeride yatıyorlar. Daha önce defalarca beraat kararları duruyor. Anayasa'ya uyacaksın, AİHM kararlarına, AYM kararlarına, mahkeme kararlarına uyacaksın. Sonra geleceğim benle Anayasa yapmayı konuşacağız" açıklamasında bulunmuştu.

(AB)