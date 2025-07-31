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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 11:51
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 12:06
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CHP komisyon üyeleri bildirdi

Komisyonda Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici, Turan Taşkın Özer ve Oğuz Kaan Salıcı yer alacak.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP komisyon üyeleri bildirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında TBMM kurulacak olan komisyonuna, göndereceği üyeler belli oldu.

CHP’nin komisyon için vereceği 10 isim şu şekilde:

Murat Emir, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Turan Taşkın Özer, Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Süreyya Öneş Derici, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp, Türkan Elçi.

"Nitelikli çoğunluk şartı kabul edildi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün İmralı süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyona ilişkin partisinin tutumunu açıklamıştı. CHP’nin talep ettiği ‘nitelikli çoğunlukla karar alınması’ ilkesinin kabul edildiğini belirten Özel, "Ben zaten cezaevindeydim. Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de, Grup Başkanvekilimizin telefonu Grup Başkanvekilimizle telefonla arayarak nitelikli çoğunluğun Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmazı olduğunu, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını söylemiş" demişti.

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"Anayasa yapmayı konuşmayacağız"

CHP lideri sözlerinin devamında "Anayasaya uymayanla Anayasa yapmayız. AİHM kararı duruyor. Kavala arkada yatıyor. Anayasa Mahkemesi kararı duruyor. Can Atalay arkada yatıyor. Gezi'den arkadaşlarımız içeride yatıyorlar. Daha önce defalarca beraat kararları duruyor. Anayasa'ya uyacaksın, AİHM kararlarına, AYM kararlarına, mahkeme kararlarına uyacaksın. Sonra geleceğim benle Anayasa yapmayı konuşacağız" açıklamasında bulunmuştu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
TBMM Gokçe Gokçen Turkan Elçi AİHM
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