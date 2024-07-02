CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’ten Kayseri için itidal çağrısı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine 30 Haziran’da toplanan kalabalık grup, Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırdı. Bazı işyerleri yakıldı.

Suriyelilere yönelik saldırılar, 30 Haziran’ı takip eden gün de devam etti. Mültecilerin ev ve işyerlerine yönelik saldırılar “Mülteci istemiyoruz” sloganlarıyla Kayseri’den sonra başta Hatay, Antep, Bursa, Konya, Kilis, İstanbul ve Urfa olmak üzere birçok kente yayıldı

bianet’e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, hem Kayserililere hem de tüm yurttaşlara itidal çağrısında bulunarak göçmenlerin Türkiye’den “bu yöntemlerle gönderilemeyeceğini” belirtti.

Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası

“Ne Kayseri’ye ne de insanımıza yakışıyor”

Genç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dün Kayseri’deki bazı mahallelerde yine olaylar yaşandı. Taciz vakasıyla başlayıp devam eden bu olaylar, mülteci ve sığınmacı karşıtlığı şeklinde bir hâl aldı. Onların evlerine, araçlarına ve işyerlerine zarar verici saldırılar oluyor. Bu psikolojide olan insanlar farklı şeyler yapabiliyorlar. Şu ana dek cana herhangi bir zarar gelmese de, mala verilen zararlar var.

“Yüzlerce araç ve iş yeri zarar gördü, Suriyelilere ait birçok iş yeri yakıldı. Artık insanların daha duyarlı olması lazım. Kayseri'de yaşananlar ne Kayseri'ye ne de insanımıza yakışıyor. Bu durumu daha fazla kontrolden çıkmadan durdurmak gerekiyor. Bir hukuk devletinde insanların canına ve malına zarar vermek doğru değil. Birçok Suriyeli dün işyerlerine gitmedi.

“Suriyeliler konusunda çözüm üretilmeli”

“Bir diğer konu ise Kayseri'nin Türkiye'deki en yüksek Suriyeli nüfusuna sahip şehirlerden biri olması. Suriyeliler Kayseri’de ağırlıklı olarak tekstil, mobilya, çelik kapı sanayii, gıda sektörü gibi alanlarda çalışıyorlar. AKP'nin ucuz iş gücü kapısı olarak gördüğü insanlar bunlar. Bu açıdan ‘Suriyeliler giderse işçi bulamayız, eleman bulamayız’ yaklaşımını da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Eğer gerçekçi bir ücret verirseniz, iş sahibi olmayan birçok insanımız var. Asgari ücret, temel ücrettir. Her fabrika adil bir ücret ödenirse, yeterince eleman bulunur. Her kategoride ve kapasitede insanımız mevcut.

“Suriyeliler giderse sanayimiz çöker mi? Hayır. Bu düşünceye de katılmıyorum. Zaten bu insanlara ucuz işgücü olarak bakmak da son derece yanlış.

Suriyeli ve Afganistanlı göçmenlere ilişkin 2021 yılında açıklamalarda bulunan dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki "Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor," demişti.

"Ancak vatandaşlar artık Suriye politikasının netleşip Suriyelilerin kendi memleketlerine gönderilmesini istiyorlar. İktidar, Suriyeli sığınmacı konusunda acil önlem almalı ve bu insanların kademeli şekilde ülkelerine dönüşlerini başlatmalıdır. Bu konuda somut adımlar atılarak, hem ulusal hem de uluslararası işbirlikleri ile çözüm üretilmesi gerekiyor. Kayseri’de başlayıp ülkenin dört bir yanına yayılan olaylar, iktidarın artık sığınmacı politikasını sürdüremediğini gösteriyor.” (TY)