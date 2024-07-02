ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 17:15
3 dk Okuma

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’ten Kayseri için itidal çağrısı

"Bir hukuk devletinde insanların canına ve malına zarar vermek doğru değil. Birçok Suriyeli dün işyerlerine gitmedi."

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’ten Kayseri için itidal çağrısı
Fotoğraf: Kayseri Anadolu Haber

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine 30 Haziran’da toplanan kalabalık grup, Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırdı. Bazı işyerleri yakıldı. 

Suriyelilere yönelik saldırılar, 30 Haziran’ı takip eden gün de devam etti. Mültecilerin ev ve işyerlerine yönelik saldırılar “Mülteci istemiyoruz” sloganlarıyla Kayseri’den sonra başta Hatay, Antep, Bursa, Konya, Kilis, İstanbul ve Urfa olmak üzere birçok kente yayıldı

bianet’e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, hem Kayserililere hem de tüm yurttaşlara itidal çağrısında bulunarak göçmenlerin Türkiye’den “bu yöntemlerle gönderilemeyeceğini” belirtti.

Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024

“Ne Kayseri’ye ne de insanımıza yakışıyor”

Genç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dün Kayseri’deki bazı mahallelerde yine olaylar yaşandı. Taciz vakasıyla başlayıp devam eden bu olaylar, mülteci ve sığınmacı karşıtlığı şeklinde bir hâl aldı. Onların evlerine, araçlarına ve işyerlerine zarar verici saldırılar oluyor. Bu psikolojide olan insanlar farklı şeyler yapabiliyorlar. Şu ana dek cana herhangi bir zarar gelmese de, mala verilen zararlar var.

“Yüzlerce araç ve iş yeri zarar gördü, Suriyelilere ait birçok iş yeri yakıldı. Artık insanların daha duyarlı olması lazım. Kayseri'de yaşananlar ne Kayseri'ye ne de insanımıza yakışıyor. Bu durumu daha fazla kontrolden çıkmadan durdurmak gerekiyor. Bir hukuk devletinde insanların canına ve malına zarar vermek doğru değil. Birçok Suriyeli dün işyerlerine gitmedi. 

“Suriyeliler konusunda çözüm üretilmeli”

“Bir diğer konu ise Kayseri'nin Türkiye'deki en yüksek Suriyeli nüfusuna sahip şehirlerden biri olması. Suriyeliler Kayseri’de ağırlıklı olarak tekstil, mobilya, çelik kapı sanayii, gıda sektörü gibi alanlarda çalışıyorlar. AKP'nin ucuz iş gücü kapısı olarak gördüğü insanlar bunlar. Bu açıdan ‘Suriyeliler giderse işçi bulamayız, eleman bulamayız’ yaklaşımını da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Eğer gerçekçi bir ücret verirseniz, iş sahibi olmayan birçok insanımız var. Asgari ücret, temel ücrettir. Her fabrika adil bir ücret ödenirse, yeterince eleman bulunur. Her kategoride ve kapasitede insanımız mevcut. 

“Suriyeliler giderse sanayimiz çöker mi? Hayır. Bu düşünceye de katılmıyorum. Zaten bu insanlara ucuz işgücü olarak bakmak da son derece yanlış.

Suriyeli ve Afganistanlı göçmenlere ilişkin 2021 yılında açıklamalarda bulunan dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki "Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor," demişti.

"Ancak vatandaşlar artık Suriye politikasının netleşip Suriyelilerin kendi memleketlerine gönderilmesini istiyorlar. İktidar, Suriyeli sığınmacı konusunda acil önlem almalı ve bu insanların kademeli şekilde ülkelerine dönüşlerini başlatmalıdır. Bu konuda somut adımlar atılarak, hem ulusal hem de uluslararası işbirlikleri ile çözüm üretilmesi gerekiyor. Kayseri’de başlayıp ülkenin dört bir yanına yayılan olaylar, iktidarın artık sığınmacı politikasını sürdüremediğini gösteriyor.” (TY)

Antep’te Suriyeli mülteciler tedirgin, sokağa çıkamıyorlar
Antep’te Suriyeli mülteciler tedirgin, sokağa çıkamıyorlar
2 Temmuz 2024
kayseri mülteci karşıtlığı göç politikaları aşkın genç mültecilere saldırılar
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun
3 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-kayseri-icin-onerge-arastirma-komisyonu-kurulsun-297071
DEM Parti'den TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonuna 'acil' toplantı çağrısı
2 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-tbmm-goc-ve-uyum-alt-komisyonuna-acil-toplanti-cagrisi-297044
Cezasızlık döngüsünü kırmak: Mültecilere yönelik şiddeti nasıl durdurabiliriz?
2 Temmuz 2024
/haber/cezasizlik-dongusunu-kirmak-multecilere-yonelik-siddeti-nasil-durdurabiliriz-297041
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024
/haber/kayseri-de-suriyelilere-saldiri-ve-sonrasi-297034
ilgili haberler
DEM Parti'den Kayseri için önerge: Araştırma Komisyonu kurulsun
3 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-kayseri-icin-onerge-arastirma-komisyonu-kurulsun-297071
DEM Parti'den TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonuna 'acil' toplantı çağrısı
2 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-tbmm-goc-ve-uyum-alt-komisyonuna-acil-toplanti-cagrisi-297044
Cezasızlık döngüsünü kırmak: Mültecilere yönelik şiddeti nasıl durdurabiliriz?
2 Temmuz 2024
/haber/cezasizlik-dongusunu-kirmak-multecilere-yonelik-siddeti-nasil-durdurabiliriz-297041
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024
/haber/kayseri-de-suriyelilere-saldiri-ve-sonrasi-297034
diğer yazıları
Acıların acısına Sarkis’in gözünden bakmak
Bugün 11:20
Acıların acısına Sarkis’in gözünden bakmak
Beyoğlu Belediyesi’nden ‘Sivas Katliamı’ sergisi: Hafıza
2 Temmuz 2024
Beyoğlu Belediyesi’nden ‘Sivas Katliamı’ sergisi: Hafıza
LGBTİ+’lar Bağdat Caddesi’nde yürüdü, polis eyleme son anda 'yetişti'
30 Haziran 2024
LGBTİ+’lar Bağdat Caddesi’nde yürüdü, polis eyleme son anda 'yetişti'
20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu
29 Haziran 2024
20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu
"Mağdur değiliz, direnen özneleriz"
29 Haziran 2024
"Mağdur değiliz, direnen özneleriz"
Sayfa Başına Git
GÜNCEL
Menü Gizle
bianet'ten bildirimler
bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.