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Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2024 20:09
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2024 22:11
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CHP, ‘katliam yasasını’ Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

CHP, yaşam savunucularının ‘katliam yasası’ olarak adlandırdığı kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM’de dava açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP, ‘katliam yasasını’ Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
Fotoğraf: MA

Yaşam savunucuları ve muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen Meclis’te kabul edilen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açıldı.

"AYM'yi yasanın iptali kararını gecikmeksizin vermeye davet ediyoruz"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, bir heyetle AYM'ye giderek iptal başvurusunda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ardından açıklama yaptı.

Günaydın, "Anayasa Mahkemesi'ni yasaya yönelik yürürlüğün durdurulması ve iptali kararını gecikmeksizin vermeye davet ediyoruz" dedi. 

AKP'nin bu yasadaki tutumu ile vatandaşlarla belediyeler arasında yeni kamplaşmalar yaratacağını dile getiren Günaydın, şunları ekledi:

"Sözü edilen sorumlulukları üstlenmekten kaçınan, yurttaşlar arasında ve yurttaşlarla belediyeler arasında yeni kamplaşmalar yaratmaya yönelik iktidar partisi tutumu, konuyu teknik, mesleki ve vicdani bir alan olmaktan çıkarmış, sosyolojik ve siyasi bir sorun alanına doğru sürüklemiştir."

İstanbul Barosu, CHP'ye yasaya ilişkin rapor iletmişti

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 30 Temmuz Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda 224 ret oyuna karşı 275 oyla kabul edilmişti.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, geçtiğimiz günlerde CHP'ye AYM'ye başvurması için yasayla ilgili bir rapor ilettiğini açıklamıştı. (NK)

AYM hayvan katliamı Hayvan Hakları aym başvurusu
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