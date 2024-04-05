CHP Kars İl Başkanı Ulutaşdemir: Taşımalı seçmen sonuçları etkiledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Onur Ulutaşdemir, Kars’taki seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Ulutaşdemir, seçim usulsüzlüklerine itiraz ettiklerini ancak itirazlarının reddedildiğini söyledi.

Ulutaşdemir, MHP’nin kentte seçimleri “taşımalı seçmenle” kazandığını belirtti ve şöyle konuştu:

“İki adreste 3 bin 501 kişi tespit ettik. Bunların T.C. kimlik numaralarından tutalım ad ve soyadlarına kadar sıralı bir şekilde önce İlçe Seçim Kurulu’na ardından İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunduk. Bir sonuç çıkmayınca parti merkezimiz Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Daha sonra konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı ile bir görüşme yapıldı. Yapılan tüm itiraz ve görüşmelerde bunlar kabul edilmedi. Gerekçelerinde görevli askerlerin ‘kış tatbikatı’ olarak gösterildi.”

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"AKP ve MHP seçmeni de rahatsız"

Ayrıca 4 bin 180 taşımalı seçmen tespit ettiklerini aktaran Ulutaşdemir, bu sayının Kars’ta kullanılan oy oranının yüzde 10’u olduğunu söyledi:

“Bir önceki seçimde HDP yüzde 26, MHP yüzde 24, CHP yüzde 22 oy almıştı. Aradaki farka bakıldığında yüzde 2’lik bir fark var. Şu an bakıldığında yüzde 11 gibi bir taşımalı seçmen var. Bu direk seçim sonuçlarını etkileyen bir durumdur.

Kars ve Iğdır gibi küçük şehirlere binlerce taşımalı seçmen getirildi. Bu sonuçla alınan yerlerde AKP ve MHP seçmenin de rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçim günü Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda gördüğüm tablo çok ürkütücüydü. Okulun bahçesinde binlerce asker vardı. Gelen askerlerle konuşmaya çalıştım hiçbiri bana yanıt vermedi.

Bu okulda bin 315 seçmen geçerli oy kullanmış. Daha öncesinde bu okulda seçimler için 6 sandık olurdu ancak bu seçimde 18 sandık kuruldu. Mevcut sandıktan CHP 525, DEM Parti 377, İYİ Parti 402, Yeniden Refah Partisi 162, diğer partiler 126 oy alırken, ilginç bir şekilde MHP’ye ise diğer sandıklarda 2 bin 723 oy çıktı. Buradan da oy eğilimleri net bir şekilde görülüyor. Bu durum Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet Ortaokulu’nda da çıktı.”

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"Kars’ta halkın iradesine ipotek konuldu"

AKP-MHP’nin daha önce kayyım atadıkları yerlerde binlerce taşımalı seçmen yoluyla kazanma arayışına girdiğini ifade eden Ulutaşdemir, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kars’ta halkın iradesine ipotek konuldu. Kars’ta yaşamayan seçmen, seçim için bir günlüğüne getirildi ve Kars’ın 5 yılını etkileyecek şekilde oy kullandılar. Belki Kars’ın ileriki 30 yılı da etkilendi.

Gerek bizler gerekse parti merkezimiz bu duruma ilişkin 5 yıllık süreçte her yerde bu durumu dile getireceğiz. Meşru bir başkan ve meşru bir seçim olduğunu asla kabul etmeyeceğiz. Çünkü bu durum hem belediye hem il geneline hem de belediye meclis üyeliğine yansıdı. Tüm dengeleri alt üst ettiği için asla kabul etmiyoruz.”

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Resmi olmayan sonuçlara göre, Kars merkez seçimlerinde MHP adayı Ötügen Senger 16 bin 384; DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 120, CHP adayı Dindar Gültekin 7 bin 805, İYİ Parti Metin Özad 4 bin 162, Yeniden Refah Partisi Uğur Şen ise 1617 oy aldı.

Birinci sıradaki MHP adayı Senger ile DEM Parti adayı Karahancı arasındaki fark 3 bin 264 oldu. DEM Parti kentte 3 bin 842 asker ve polisin oy kullandığını taşındığını tespit ettiğini açıklamıştı.

Kars'ta seçime katılan diğer 10 parti, iki bağımsız aday ise 600'ün altında oy aldı.

(RT)