CHP Kars Akyaka’da kadın cinayeti sanığını aday gösterdi

“Annemden bana iki fotoğraf kaldı, biyolojik annemden. Onu, kasten öldürmekten yargılanan zanlı, yani dayım Abamüslüm Deniz’i ise CHP, Kars Akyaka’da belediye başkan adayı olarak gösterdi…”

Ceza hukukçusu Avukat Dr. Dilek Ekmekçi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kars Akyaka’da Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği Abamüslüm Deniz’e dair bianet’e konuştu.

Deniz’in annesinin "katili” olduğunu anlatan Avukat Ekmekçi, “Kadın cinayetinden yargılanan bir sanık nasıl aday olabilir, bu durum nasıl dikkate alınmıyor?” diye sordu.

Doğar doğmaz yurda terk edilip, hemen sonrasında iki aylıkken evlat edilen Ekmekçi, hiç tanımadığı biyolojik annesi Pamuk Deniz’i yıllar sonra ölü olarak buldu.

Kars Akyaka’daki mezarını açtırdı ve savcılıkça yaptırılan DNA testiyle biyolojik annesi olduğunu kanıtladı.

Ekmekçi’nin mücadelesi bununla da bitmedi.

Nüfusa yalan beyandan ceza

Annesinin ölümüne dair araştırmalar yapan Ekmekçi, biyolojik annesi Pamuk Deniz’in ölümüyle ilgili nüfusa yalan beyanda bulunmaktan dayısı Abamüslüm Deniz ve akrabaları Orhan Deniz ile Mustafa Deniz hakkında Kars 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davası açılmasını sağladı.

Dava, geçen ay sonuçlandı ve sanıklar hakkında 6 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karar kesinleşti.

Ekmekçi, bu duruma dair şu bilgiyi verdi:

“Annem ölümcül kırıklarla (uyluk femur başı kırığı) aylarca can çekişiyor, kardeşi olarak aynı evde beraber yaşamasına rağmen doktora götürmüyor, sonra da kadın ölünce defin ruhsatsız gömüyor. Yıllar sonra nüfusa 2009’da öldüğü halde 2011’de öldü diye yalan beyanda bulunup, Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 33 ile nüfusta ölüm kaydını gerçekleştiriyor. Hatta bu durum o dönem Cumhuriyet’te “Soybağı davası iki kadın cinayeti soruşturmasına dönüştü: ‘Kadın cinayeti örtbas maddesi’ başlığıyla haber oldu.”

33. Madde hakkında Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 33. Maddesi şöyle: ,“Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görülenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Ölüm beyanının doğruluğu nüfus müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülki idare amirinin emri ile işleme konulur.

Aile Bakanlığı da davaya müdahil oldu

Dilek Ekmekçi

Dilek Ekmekçi aynı zamanda annesi Pamuk Deniz’i öldürdüğünü iddia ettiği dayısı Abamüslüm Deniz ve eşinin cinayetten yargılanması için de mücadele etti.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Abamüslüm ve eşi hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, iddianamede her iki sanığın da “Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi” suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanmaları istedi.

Dava iki yıldır sürüyor

Abamüslüm Deniz.

Ayrıca iddianamede, Dilek Ekmekçi’nin Adli Tıp raporuna ilişkin dilekçesine de yer verildi, “14/11/2018 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda kemik kırıklarının hangi sebepten oluştuğuna açıklama yapılmadığını, kırıkların ölüme yakın zamanda meydana gelmiş olmasa da tedavi edilmeden, tıbbi yardım almadan kötü iyileştiğini, ölümün kuvvetle muhtemel bu kırıklar sebebiyle meydana gelmiş olabileceğini, Pamuk Deniz'in iddia edildiği gibi tedaviye götürülmediğini, öldürmeye veya yaralamaya yönelik icrai davranışlar ispatlanamasa bile kızkardeşi bakımından garantör olan Abamüslüm Deniz bakımından ihmali davranışla öldürme suçunun oluşacağının dosya kapsamında görüleceğini beyan ettiği” denildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının bilimsel mütalaasına da atıf yapılan iddianamede; “Maktulde tespit edilen kemik kırığına ilişkin mekanizmanın kuvvetle muhtemel düşme şeklinde oluştuğu, ayrıca kırık etrafında oluşan dokulardan kemiğin tedavi edilmediği için ve maktulün uzun süre hareketsiz kalmasından dolayı yanlış iyileştiğinin anlaşıldığı, ölümünün de bu kırık sebebiyle oluştuğunun belirtildiği” ifadelerine yer verildi.

Yine iddianamede hayatını kaybeden Pamuk Deniz’in 29 Mart 2019’daki yerel seçimlerde oy kullanıp kullanmadığına dair Kars Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sorulduğunda, Pamuk Deniz'in seçimlerde oy kullandığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

İddianamenin kabulü sonrasında Abamüslüm Deniz ve eşi hakkında Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden davada, Dilek Ekmekçi ile aynı anda yurda terk edilen ablası da tanık olarak dinlendi.

Bir sonraki duruşması Mayıs’ta görülecek davaya Dilek Ekmekçi’nin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

Dilek Ekmekçi kadın ve üstelik kardeş cinayetinden yargılanan bir sanığın aday gösterilmesine tepki göstererek, “Kadın cinayetleri siyasidir ve maalesef bunun partisi, iktidarı, muhalefeti yok” dedi.

(EMK)