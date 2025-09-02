CHP kararına ilk tepkiler:"Demokrasimize açıkça darbedir"

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdulmasına karar verildi. Öte yandan CHP İl Kongresi iddianamesi kabul edildi.

CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi; il yönetimi görevden alındı

"Bu karar demokrasimize açıkça darbedir"

İddianamenin kabulünün ardından CHP kurmaylarından ve çok sayıda isimden tepkiler ardı ardına geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar! İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir.

Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir! Hukuk yoluyla irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütümüzün iradesini hiçbir güç gölgeleyemez. Partimiz, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır."

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: "Halk iradesi teslim alınamaz. Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz. On milyonlarız, omuz omuzayız. Darbecileri yeneceğiz."

"İrademize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "İstanbul İl Kongremiz, hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde mahkeme eliyle iptal edildi. İstanbul’un hakkını, hukukunu cansiperane savunan İl Başkanımız Özgür Çelik ve il yönetimimiz görevden alındı.

Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. Siyaseti, adliye koridorlarında dizayn etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. İstanbul’un iradesine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: "Yargı aracılığıyla yapılmış bir darbedir. Bir siyasi partinin seçimleri iki yıl önce neredeyse yapıldı. Herhangi bir itiraz olmaz sadece iddialar üzerine 'mıştım, vermiştim' söylemleriyle bir siyasi partinin kongresinin iptal edilmesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bir darbe değil, demokrasisine yapılmış bir darbedir. Tüm partileri yakından etkileyecek bir süreç. Demokrasiden nasibini alan herkesin bu karara karşı durması lazım."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Erken seçim şart

"Yasalarımızda böyle bir kayyum yetkisi yoktur"

Anayasaya Hukuku Profesörü Dr. Şule Özsoy Boyunsuz: "Seçilmiş ve seçim sonuçları kesinleşmiş bir sp yöneticisi yetki gaspı ile görevden alınıyor, yerine atama yapılıyorsa kimse çok partili hayattan söz edemez. Yasalarımızda böyle bir kayyum yetkisi yoktur."

TİP eski Milletvekili ve oyuncu Barış Atay: "Kayyum sensin zaten… İnsanda biraz utanma olur. Koltuk, makam diye diye öldünüz, bittiniz… Ne doyumsuzlukmuş arkadaş ya… Gerçekten midesi bulanıyor insanın!"

