CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda yükselen ses: "İşçiye verilen sözler tutulsun"

İzmir, Çiğli Belediyesi’nde işten çıkartılan kadın işçiler, dün (4 Ağustos) işlerine geri dönme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslendi.

Özgür Özel’in konuşması sırasında “Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız” yazılı dövizi açan kadın işçiler, “İşçiye verilen sözler tutulsun” sloganı attı.

Özel'in “Arkadaşlar, Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Onların sesine başka bir ses karıştırmam" dyerek tepki göstermesi üzereine Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan kadın işçiler ve iki erkek işçi salondan dışarı çıkarıldı.

Çiğili Belediyesi’nde çalışan 147 işçinin 10 Haziran 2024’te “Kod 4” ile iş akitleri sonlandırılmıştı.

Kurultayda Özgür Özel’e seslenen kadın işçi Hale Ören Özdinçer, kurultay eylemine giden süreci ve kurultayda yaşananları bianet’e anlattı.

"İşten çıkarıldığımızı mesajla öğrendik"

Çiğli Belediyesi’ne bağlı Çibel Temizlik Hizmetleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde Nisan 2023’de işe giren ve 10 Haziran 2024’de işten çıkartılan büro çalışanı Hale Ören Özdinçer, “31 Mart yerel seçimlerinde Onur Emrah Yıldız seçildikten 67 gün sonra, mesai bitimine 45 dakika kala SGK’den gelen kısa mesajla işten çıkarıldığımızı öğrendik. Herhangi bir tazminat da almadık,” dedi.

İşten çıkarılmalarının ardından Çiğli Belediye binası önünde eyleme başladıklarını aktaran Özdinçer, 15 Temmuz 2024 tarihine kadar belediye binası önünde eylemlerini sürdürdüklerini aktardı.

"Özgür Özel söz verdi"

15 Temmuz’da aldıkları ortak kararla 49 işçinin Ankara’da CHP Genel Merkezi önünde eylem gerçekleştirmek üzere yola çıktığını söyleyen Özdinçer, “O zamana kadar bağlı olduğumuz DİSK Genel-İş Sendikası başka yere gitmemizi engelliyordu. Bize 'Bir yere giderseniz biz yokuz, arkanızda durmayız' diyorlardı” dedi.

Özdinçer, Ankara’daki eylem sürecini ise şu sözlerle anlattı:

"16 Temmuz gününden bu yana CHP Genel Merkezi önünde eylemlerimize devam ediyoruz. 16 Temmuz'da Özgür Özel'le 45 dakika görüştük. Bize 'Sizin başkanınız tarafından, onun adaylığı açıklandıktan sonra işe alındınız' dedi. Biz de öyle olmadığını, aramızda 6 aydan 5 yıla kadar çalışan işçilerin olduğunu söyledik. Hatta işe giriş tarihlerimizin olduğu bir liste bıraktık. Konuyla ilgileneceğini söyledi. O akşam Çiğli ve Bornova Belediye Başkanı ile görüşeceğini söyledi. Sizi oralara istidam edelim, dedi. Bu sözü aldık ve genel merkezin önünde sizden haber bekleyeceğiz dedik."

16 Temmuz gününden bu yana CHP Genel Merkezi önünde nöbette olan kadın işçilere dönüş yapılmadı.

"DİSK binaya almadı, polis çağırdı"

Geçtiğimiz hafta perşembe günü (1 Ağustos) DİSK Genel-İş Genel Merkez binasına gittiklerini belirten Özdinçer, güvenliklerin işçileri içeri almadığını aktardı.

Yetkiliyle görüşmek istediklerini güvenliklere ilettiklerini söyleyen Özdinçer, “Güvenlik, yetkili kimsenin olmadığını söyledi. Biz de ‘Burası bizim sendikamız, su içelim, bize su ikram edin’ dedik. Yine içeriye alamayacaklarını söylediler. Ardından yetkili birini arayacağını söyleyip polis çağırdı” dedi.

Polisin gelmesinin ardından yapılan görüşmelerde bir sendika yetkilisinin yanlarına geldiğini aktaran Özdinçer, iki temsilcinin sendika yetkilisiyle yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Yetkili şu an için bir şey yapamadıklarını, herkesin şehir dışında olduğunu söyledi. Genel merkezle görüşüp, pazartesi ya da salı bize haber vereceklerini söylediler. Biz de, ‘Bakın biz sokakta yatıyoruz, en azından iki tane oda ayarlayın ki biz arada gidip en azından duşumuzu alalım. Kıyafetlerimizi orada yıkayalım. Mescitte temizlik ihtiyacımızı gidereceğimize en azından bağlı bulunduğumuz sendika olarak bize iki oda verin. Orada biz dönüşümlü olarak ihtiyaçlarımızı giderelim’ dedik. Onu da kabul etmediler, görüşmeden hiçbir şey yapamayacaklarını belirttiler."

Yaşadığımız mağduriyete dair tek bir söz söylemeyen teslimiyetçi Disk Genel İş 8 nolu şubeyi teşhir ediyoruz. Çibel işçileri olarak sendikaya karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İşçiler 8 nolu şube başkanı Deniz Şahin Gümüştekin’in istifa etmesini istiyor.@diskinsesi @genel_8 pic.twitter.com/MjsaYhql6I — Çiğli Belediyesi Emekçileri (@cigliemekcileri) August 1, 2024

"Özgür Özel algı yarattı"

Dün yapılan CHP Kadın Kolları Kurultayı’na da işten çıkarılan birkaç kadın işçi ve iki erkek işçi ile birlikte gittiklerini söyleyen Özdinçer, “Biz oraya yoldan geçen erkeklerle gitmedik. Arbede çıkma ihtimaline karşılık işten çıkarılan iki erkek arkadaşla gittik. Özgür Özel, 'Erkeklerin sesini buraya bulaştırmam' diyerek bir algı yarattı,” diye konuştu.

Özdinçer, “Talebimiz herhangi bir hak kaybı yaşamadan işlerimize geri dönmek” diyerek sözlerini sonlandırdı. (AD)